Remo e Paysandu são “normais”!

Quem esperou por um protagonismo do Paysandu e do Remo na Série C, até a sexta rodada, não viu nada disso. De 18 pontos disputados, o Remo ganhou 10 e o Paysandu 9 pontos. Cada time com um tropeço como mandante e ainda não inspiram confiança não.

As duas equipes seguem contratando, com o Remo na dúvida se manda o treinador embora e o Paysandu na torcida para os dirigentes pararem de atrapalhar o trabalho de campo.

Ronald te salvou!

Se o Bonamigo acordou empregado hoje, ele deve isso ao garoto Ronald, que a torcida colocou em campo e o moleque deu ao Remo a velocidade necessária para chegar na área adversária e tirar um jogador do Mirassol. Que, definitivamente, o Bonamigo saiba que pode contar com o garoto, com o Curuá e pare de proteger quem anda em campo. Não adianta, se tropeçar, a torcida vai abafar o treinador. Ontem o time pegou sufoco com um a mais.

Uma vergonha!

Os times que disputam a Série C deveriam fazer um documento para a CBF, em protesto, por terem que jogar em um gramado de pelada que é o gramado de grama sintética do São José. Não pode existir no futebol isso, principalmente, em uma competição nacional. Pior que o que assistimos sempre, pode ser chamado de tudo, menos de futebol. Quem vai visitar, tem que jogar por uma bola e brigar os 90 minutos no corpo. Isso é futebol?

Apito final

Leonan fez mais uma grande partida com a camisa do Remo. Fez seu terceiro gol de perna direita, mesmo sendo canhoto. Está voando!

Zagueiros do Paysandu, ontem, saíram devendo de dentro de campo. Toscano foi ajudar a zaga e foi vítima da bola viva!

Como foi dito por mim quando o Paysandu anunciou o Lecheva como diretor técnico. O cara conhece futebol, mas não tem voz.

Ou o presidente do Paysandu para de dar ouvidos para os lisos que o acompanham, e para de se meter no futebol, ou vai dar ruim.