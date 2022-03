Que onda é essa?

Simplesmente o bom jogador Adauto, meio campo do Águia, terminou a noite desastrosa do Águia dentro de casa, dizendo que a sua equipe respeitou muito o Paysandu dentro de Marabá. Mas o que fez o Águia dentro do campeonato? De quem ganhou, para dizer que tinha competência de abrir o peito para o Paysandu? Esta ótimo o “título” do interior e a vaga na Série D. O pênalti perdido ontem pelo Levy do Águia jogou fora o pouco de chances que o Águia poderia ainda ter para sonhar com a classificação. O Paysandu nem precisou jogar o fino da bola, aproveitou-se das besteiras que o próprio Águia cometeu em lance decisivo.

Remo e Tuna

Se o Remo jogar contra a Tuna com a mesma estratégia que usou no Souza, correrá sério risco de ser desclassificado, mesmo com a vantagem. Mas, o gramado do Baenão não permitirá que o Remo jogue por uma bola somente, como o time fez no sábado lá no campo do Souza. Não tem nem como criticar a estratégia, já que o time ganhou o jogo e o gramado realmente é ruim. O Remo precisa, dentro do Baenão, ter postura de dono da casa e a Tuna fazer um jogo também agressivo. Misturando tudo isso, não tem como não ser um jogo bom amanhã às 20h no Baenão. Que o futebol jogado dentro de campo presenteie o torcedor.

Reclamações com arbitragem

É muito comum os clubes reclamarem da arbitragem, principalmente, quem perde. Mas, quem assistiu os dois jogos da rodada percebe a má vontade com o time de menor camisa. Até nem creio que o árbitro entre em campo, já com essa intenção não, mas a pressão que esses apitadores já recebem dentro da FPF, deve ser muito grande. O pênalti para a Tuna e um jogador do Águia caído, na entrada da área, e o árbitro permitir que a bola rolasse até o terceiro gol do Paysandu, foram ridículos. Mas vão reclamar para quem? Ano que vem vai ser a mesma coisa!

Apito final

Os atletas de Skate Old School e Longboard, Márcio Elias, Joel Brito e Marivaldo, vão concluir no próximo mês, em Brasília, o curso de arbitragem promovido pela Confederação Brasileira.

Torcida bicolor pode se preparar para fortes emoções com o goleiro Elias na Série C. Ele só gosta de pegar as bolas difíceis.

Marcelo Toscano teve mais uma bola ontem, para fazer seu primeiro gol. Será que vai desencantar nas finais do campeonato?

O Goleirão Chocolate, da Tuna, entregou a paçoca no clássico no Souza. Goleiro que não está jogando é ruim jogar decisão.

Érick Flores já vem umas três rodadas jogando em alto nível. Não é pelo gol que fez não, mas é o único com uma massa cefálica prestigiada no meio campo.

Até quando o Curuá será reserva nesse meio campo do Remo?