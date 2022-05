Punições ao Paysandu.

---------- Forwarded message ---------

Ainda foi pouco o resultado do julgamento do Paysandu no TJD, com multa de 30 mil reais pelo apagão das luzes no dia da final do Parazão, 10 mil pelos objetos jogados e uma perda de mando. E é, bom lembrar, que ainda cabe recurso! Porém, também temos que reconhecer, que uma punição desse nível, não é vista no futebol paraense e nem sei se um dia já ocorreu.

Ficou de graça!

Pelas duas agressões que cometeu ainda no gramado após o RexPa que decidiu o Parazão, inclusive agredindo uma mulher, o funcionário do Paysandu de nome Luciano só pegou 240 dias de suspensão. Pelo clube ele já foi absolvido, agora falta saber pela justiça comum. O silêncio do Paysandu sobre esse caso, diz muito de como essa histórica agremiação, vem sendo dirigida.

Pegaram pesado

Os torcedores que foram ao Baenão no último jogo contra o Mirassol já foram pré-dispostos a vaiar, ofender e até jogar objetos no treinador Paulo Bonamigo. Agressão covarde e, independente de não acreditarem no trabalho do treinador, ele jamais merece esse tipo de tratamento. Se o treinador não confiasse tanto nessa relação, já teria desistido de permanecer.

E nada das eleições

Nem a justiça conseguiu ainda dar um jeito nessa enrolação da Federação Paraense de futebol, em continuar se fazendo de desentendida e permanecendo com uma administração não legítima. Só quem está se importando com esse vício de poder são os candidatos, ou melhor, um candidato que não tem dado vida mole para os “donos” do futebol paraense.

Chumbo Grosso

Não pode ser rotina, Remo e Paysandu revezarem com resultados ruins a cada rodada. Não irão conseguir ser protagonistas na competição e passarão longe da regularidade.

A derrota para o São José tem que ser apagada da memória do elenco do Paysandu. Só precisa ficar o aprendizado, que se não vai dar para jogar em um gramado horrível, ninguém joga também.

Os 3 a 1 do Remo frente ao Mirassol, até então reconhecido como a melhor equipe do campeonato, mostra muito bem que a Série C é uma competição mediana e que não existe Real Madrid.

Pipico no Paysandu e Jean Patrick no Remo! Os dois foram contratados sem condições de atuar, mas com status de que vão resolver os problemas! Quem será o melhor custo benefício?

Rodada do final de semana, com o Remo enfrentando uma boa equipe do Ipiranga fora de casa e o Paysandu pegando o Volta Redonda que promete dar trabalho também. Boa sorte!



