Professor Hélio precisa de controle emocional.

Não sabemos muito o que contém o banco de reservas bicolor, que transforma os treinadores que ali trabalham. O Márcio Fernandes beirava a loucura e o Hélio dos Anjos andava superando com uma adrenalina, que se não bem entendida pelos seus próprios jogadores, pode chegar até a prejudicar. Ontem o Hélio conseguiu irritar o time dele, o adversário e no fim, a arbitragem que excluiu da partida, com um cartão vermelho. Exemplo horrível, não tendo como cobrar no futuro, quando o mesmo ocorrer com seus jogadores. Cada treinador tem o seu perfil, mas se grito na beira do campo ganhasse jogo, o porco não morria professor! O Hélio precisa concentrar suas emoções para o bem.

Uma zaga que não inspira confiança

Os zagueiros do Paysandu possuem boa estatura, são zagueiros fortes, bem protegidos pelo Maranhão, mas no um contra um e, principalmente, quando precisa de velocidade, perdem a maioria dos confrontos. Alguns lances, contra o Paysandu com o erro do adversário na finalização, mas ontem na Curuzu, o gol que pegou o Paysandu chega a ser um erro infantil, na fase decisiva do campeonato. O Paysandu consegue, inclusive, proteger sua defesa, quando começa a marcação na primeira linha, mas quando a bola passa do seu meio campo, é muito clara a dificuldade dos seus defensores. Nessa posição, inclusive, o Paysandu não conseguiu ser seguro na temporada, antes o problema era do goleiro. O Paulão não tinha velocidade, mas tinha bom posicionamento.

Precisa vencer em Manaus

O Paysandu só conseguiu uma vitória fora de casa na Série C e foi exatamente contra o Amazonas lá em Manaus. Vencendo o jogo, o Paysandu voltará para a briga, ao ideal, que é fazer três pontos em casa e um ponto fora de casa. Vencendo lá, seria como ter vencido em casa e empatado fora. Uma derrota, coloca o Paysandu muito distante do objetivo, mas não elimina ainda não. Agora veja como é o futebol, o Paysandu merecia a vitória ontem, teve chance para isso, mas agora se colocou em situação de alerta. O Paysandu já mostrou esse ano que é um time de superação e o Hélio sabe usar o momento ruim, para arrancar muito mais dos jogadores. Mas sinceramente, não faltou empenho ontem não. O Paysandu buscará sim essa vitória e tem condições para isso.

Apito final

Paysandu pegará o Manaus que terá a obrigação de vencer, após a derrota para o Botafogo da Paraíba. Isso quer dizer, que vai precisar atacar o Paysandu, que tem boa saída para o ataque. Paysandu precisa chegar em Manaus com o foco de vitória.

Uma semana movimentada em Belém com a chegada da seleção brasileira a partir de hoje. Os jogadores que atuam na Europa vão desembarcar em terras paraenses na madrugada desta terça-feira. O Baenão recebeu placas de publicidade.

No cronograma de treinos informado pela CBF, não irão ocorrer treinos no Baenão e sim no Mangueirão. Mas o Baenão recebeu placas de empresas que patrocinam a CBF e está pronto para uso. É possível receber os goleiros e alguma outra atividade.

Ontem, a empresa responsável pela transmissão da Série C prestou mais um desserviço. Por dois momentos, o jogo na Curuzu saiu do ar e eles alegaram falta de energia no estádio. Em momento algum, faltou energia na Curuzu. É algo horrível isso!