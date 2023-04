Paysandu não marcou o pênalti

É fato que o Paysandu foi beneficiado pela marcação de um pênalti que não ocorreu, mas é fato também que não deu ao Águia como dono da casa a condição de fazer um jogo superior e que desse problema para o Papão em Marabá. O Águia demonstrou contra Remo e Paysandu em Marabá, uma intranquilidade, tentando jogar um jogo que não é seu. Sempre com temperatura alta e uma busca pela força e não pela qualidade que possui, principalmente em Marabá. Esse comportamento de força excessiva, trouxe as únicas derrotas dentro de casa, para a dupla RexPa.

Copa do Brasil

Paysandu e Fluminense amanhã no Mangueirão, Águia e Fortaleza na quarta, possivelmente no Baenão e o Corinthians e Remo em São Paulo. Serão esses os compromissos dos paraenses na Copa do Brasil. Os três clubes não figuram como favoritos, principalmente para a mídia nacional, mesmo o Remo com dois gols de vantagem sobre o Corinthians. Mas mesmo que neguem, o Remo é quem tem a maior chance, dentre os paraenses que terão que operar um milagre, como o Águia que tomou de 6 a 1 e o Paysandu que pegou de 3 x 0 do Fluminense.

Cuca e o Remo

O Clube do Remo enfrentará o Corinthians que contratou Cuca, que tem uma história com o Remo. Cuca foi jogador do Remo, foi treinador e mesmo depois de despontar como treinador de elite no futebol brasileiro, sempre foi consultado, chegando a avaliar algumas contratações. Cuca sempre que fala do Remo, fala com carinho e com a panela de pressão que está o Corinthians, eis que mais uma vez o Remo pinta na sua vida no esporte. Uma indicação que Cuca fez questão de bancar, foi a do seu auxiliar Eudes Pedro que foi uma decepção como treinador do Remo em alguns meses.

Apito final

Remo terá uma grande delegação em São Paulo. Muita gente do clube já partiu para São Paulo e o elenco viaja hoje. Muitos torcedores também seguem a partir de hoje, acreditando em um momento histórico em São Paulo.

Uma questão de honra para o Paysandu, será vencer o Fluminense e como sempre ouvimos em situações como essas, primeiro é pensar no primeiro gol e depois jogar o jogo. Torcedor bicolor comprou todos os ingressos do lado B.

Passou o barulho em relação ao gramado em Cametá. Todos muito bem treinados para não citar nada sobre o gramado no jogo de Sábado que o Remo trouxe um empate para o segundo jogo. Se o Remo tivesse perdido...