Paysandu buscando a glória em Campinas

Nesta segunda-feira, o Paysandu enfrenta a Ponte Preta em Campinas, com a chance de garantir sua vaga na Série B em 2025. Diferente do confronto com o Ceará, no qual o time paraense foi prejudicado pela não marcação de um pênalti no final do jogo, a Ponte Preta não é um adversário tão desafiador. Não será fácil, mas o Paysandu tem todas as condições de voltar com os três pontos que afastariam de vez o fantasma do rebaixamento. O tempo de treinamento, a preparação e o bom ambiente no elenco serão fundamentais para um bom desempenho em campo. Que os anjos digam amém e a vitória venha em Campinas!

Assuntos complicado e sem solução

A recente transmissão do jogo entre Tuna Luso e São Paulo, pela categoria sub-20, exibiu para todo o Brasil o péssimo estado do gramado do estádio do Souza. Isso reacendeu o debate sobre as condições dos estádios para o Parazão, que começa em janeiro. Em resposta, o presidente da FPF anunciou uma nova classificação dos estádios em categorias A, B e C. Os estádios da categoria A poderão receber todos os tipos de jogo; os da categoria B não terão partidas decisivas na segunda fase; e os da categoria C estarão vetados para partidas de Remo e Paysandu. Atualmente, apenas 10% dos estádios do estado apresentam condições de jogo adequadas, com Mangueirão, Baenão e Curuzú entre os poucos qualificados como categoria A.

Novembro promete em Belém

Belém se prepara para um novembro agitado, recebendo dois jogos da seleção brasileira de basquete adulto masculino e a seleção brasileira de futebol, que passará três dias treinando no Mangueirão antes de embarcar para a Venezuela. Com a recente reforma do Mangueirinho e o novo Mangueirão, a capital paraense definitivamente entrou no circuito dos grandes eventos esportivos. Além da visibilidade, esses eventos impulsionam a economia local, com o aumento do turismo e a geração de empregos temporários e fixos. É essencial continuar promovendo a cidade e oferecendo a melhor infraestrutura.

Apito Final

É muito positivo ver o crescimento estrutural do Paysandu, que está finalizando o terceiro campo em um espaço que, em dois anos, poderá ser chamado de CT próprio. Esse avanço só foi possível pela continuidade nos investimentos promovidos pelas últimas gestões do clube. Nota 10 para o Papão!

Por outro lado, a CBF designou árbitro local para a Copa do Brasil Sub-20, atitude que parece contraditória e que gera insatisfação, situação semelhante ao que ocorre com o futebol feminino. Recentemente, o São Paulo expressou insatisfação com as condições em Belém, o que foi desnecessário.

Sobre o jogo entre Tuna Luso e São Paulo, veremos como o time paulista se comportará no jogo de volta, em um campo de melhor qualidade. Em Belém, além da Tuna, tiveram que enfrentar as difíceis condições do gramado. Boa sorte à Tuna no jogo de volta!