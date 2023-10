O Remo terá uma cobrança enorme para 2024

Vendo o maior rival na série B em 2024, os azulinos não irão querer menos do que o acesso para a série B no próximo ano. Essa será a principal cobrança, para quem for assumir o clube, ganhando as eleições já em novembro próximo. Dos candidatos que se apresentaram, com os planos apresentados, está parecendo que o Remo será um clube de série A, Libertadores e até a Champions League. É de rir alto, promessas bem colocadas no papel, mas que quem apresenta, não sabe nem como começar a colocar em prática. O sócio do Remo terá que votar por exclusão, disso não há dúvida alguma. A presidência do Remo, parece que virou uma Disney para criança, todos querem brincar por lá.

Paysandu precisa resolver o executivo e treinador

Ari Barros executivo e Hélio dos Anjos treinador, querem permanecer no Paysandu e o clube também quer os dois em 2024. Mas para isso ocorrer, o bom seria que antes de saírem de férias, os dois sejam chamados e seja repassado a eles a proposta financeira do clube. Isso é tão urgente, que mesmo sem atividade, diretoria, executivo e treinador, precisam ficar atentos ao mercado, para tentar escolher o melhor para a próxima temporada. Antes, o pagamento da premiação é necessário, depois a apresentação do projeto e aí sim, sentar para fechar valor salarial. O bom de tudo isso, é que a série B, não é novidade para a dupla Ari e Hélio. No mínimo a essa dupla, vai merecer 50% a mais do montante.

Mangueirão cumpre a sua função

Entre erros e acertos, a administração do Mangueirão tem tocado o barco, ainda aprendendo navegando. Com o futebol encerrado, os shows e eventos, estão movimentando o caixa e colocando o “Gigante do Bangui” para funcionar. Até o evento científico, o Mangueirão já recebeu em um dos seus espaços internos, como já divulgamos aqui. O estádio possui um problema de acesso, que não é responsabilidade da administração, mas poderia ganhar uma estrutura de estacionamento, que repetisse o que temos nos espaços da Pará 2000. No estádio do Corinthians, custa 120 reais o estacionamento, quem não quiser pagar, vai de aplicativo. Mas, o Mangueirão tem cumprido muito bem o seu papel.

Apito final

Eduardo Ramos de volta a Belém, se colocando como apoiador e membro de chapa nas eleições do Clube do Remo. A parte mais engraçada, é o “Maestro” falando em profissionalismo. Esse tem muita história pra contar!

Dos jogadores que por força de contrato, já estão garantidos na próxima temporada no Paysandu, só o Robinho, que terá 36 anos, se tiver bem fisicamente, pode ser um bom reserva. Isso, se não tiver que correr no Parazão pelo interior.

Não ouvi do treinador e muito menos dos jogadores, qualquer agradecimento para a diretoria do Paysandu. O Sasá que não jogou o último jogo por estar suspenso, entrou em campo em Manaus e agradeceu ao presidente.

Guardem essa coluna de hoje para lembrar. Com os nomes apresentados até o momento para concorrer a presidência do Remo, o torcedor vai sentir saudades do Fábio Bentes. Se eu errar, ficarei muito feliz de dizer que errei. Mas...