O Remo desafia a natureza

A essência do futebol é ter um time de qualidade, regular em competições nacionais e com um elenco capaz de substituir jogadores à altura quando necessário. O Remo só conseguiu atingir essa "natureza" na reta final da fase de classificação. No entanto, no momento decisivo, deixou dúvidas no ar. O Remo, pela sua regularidade, deveria ter nove pontos e não cinco. Foram chances reais desperdiçadas, o que torna o jogo contra o Volta Redonda uma obrigação de não perder. Já o confronto em casa contra o São Bernardo, que já era importante, agora se tornou desesperador. O Leão ainda está vivo!

Vai ser assim, Papão?

É natural que, com a chegada de Márcio e um novo trabalho com o elenco, erros de escolha aconteçam. Jogadores que antes não eram protagonistas agora têm a chance de brilhar e precisam corresponder. Na Série B, não há jogo fácil! Enfrentar o América em Minas e o Sport logo na rodada seguinte não é tarefa para amadores. Depois, o Paysandu terá confrontos diretos contra equipes que, assim como ele, estão lutando para não cair. Acredito que, neste momento, a responsabilidade pesa mais sobre os jogadores do que sobre a comissão técnica. Chegou a hora de assumir a responsabilidade e repetir a garra mostrada contra o Guarani.

Apito final

O meia Pavani, do Remo, tem em seu contrato uma cláusula que obriga o clube a renovar automaticamente por um valor maior caso o time suba para a Série B. A situação é semelhante à de Robinho no Paysandu no ano passado.

O jogador Edilson, lateral-direito do Paysandu, é, sem dúvida, o maior destaque da equipe. Contra o Guarani, deu as duas assistências e sua dedicação em campo faz com que outros jogadores cresçam durante a partida.

O torcedor já está alerta, e parte da diretoria também. Mas quem acompanhou a semana no Baenão garante que os jogadores e a comissão técnica demonstraram tranquilidade e confiança em um bom resultado no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Remo e Paysandu nunca venceram o Volta Redonda no Rio de Janeiro. O Paysandu conseguiu o acesso no ano passado jogando em Volta Redonda, mas sem vencer. Que os deuses azulinos estejam presentes com a bola rolando.

O Paysandu anunciou a venda de ingressos para a torcida visitante, mas rapidamente retirou do site. O motivo é que a torcida organizada do Sport tem uma aliança com a do Remo. O futebol sempre sai perdendo com esse tipo de coisa.

O jogo do Paysandu segunda será às 18h30, um horário pouco favorável para os torcedores. O clube tentou, sem sucesso, mudar o horário da partida, mas a TV não permitiu. No futebol, quem paga é quem manda. E é isso.