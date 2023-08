O choro que tem virado alegria para o Paysandu.

Jamais o torcedor bicolor irá esquecer, o erro de arbitragem sofrido em Recife, que o tirou da subida para a Série B. Esse fato, dói até hoje e a cada erro de arbitragem a favor do Paysandu nessa Série C, o sentimento de “culpa” é amenizado pelo erro do passado. Dentro da Curuzu esse ano, o Paysandu somou pontos importantes que o estão levando para a próxima fase, por esses erros. Mas é culpa do Paysandu? Não, não é o clube que marca pênalti, mas não é possível brigar com a imagem e não declarar o fato. Ontem a culpa foi da árbitra então!

Remo fez um bom jogo

O Remo ontem contra o CSA fez um jogo surpreendente. Principalmente do quesito ser destemido e jogar buscando o gol, como se estivesse em casa. Mas todo time tem o seu limite e o do Remo mostrou mais uma vez, que para no momento que precisa de um algo a mais. É um elenco que mais parece uma reunião repetida em qualquer empresa, quando todos estão interessados nos melhores resultados, não dormem de tanto reunir, mas não possuem talento. A chuva de gols perdidos ontem, foi algo tão estarrecedor, que poucos deram crédito ao jogo praticado fora de casa.

Risco pequeno para Remo e Paysandu classificado

O Paysandu está matematicamente classificado, mas o Remo ainda não está matematicamente garantido na Série C do próximo ano. Claro que outros resultados podem ocorrer que venham ajudar também. O Remo joga em casa por 1 ponto e não dependeria de ninguém. Mas por incrível que pareça, pela forma de jogar e pelos últimos resultados, o Remo que não tem chance de classificação, tem mais crédito para vencer em casa o fraco Altos.

Apito final

Público bem diferente ontem na Curuzú, formado por mulheres e crianças e que deu ao jogo uma alegria diferente. Com a bola ainda no meio campo, a gritaria era geral. Foi muito bacana.

Qual será a justificativa do Catalá em insistir nos minutos finais com o Leonam de ponta? Um jogador que fisicamente está comprometido. Não existe ninguém inteiro para essa posição não?

Hoje iniciam as vendas dos ingressos para o jogo Brasil e Bolívia em Belém. Serão comprados somente pelo site da CBF. Não terá ponto de venda em Belém. Vamos esperar os preços!

A árbitra do jogo de ontem na Curuzu mostrou muita personalidade e ganhou um jogo que todos davam como carne assada, com um final cheio de emoções. Sorte que respeitaram a árbitra!