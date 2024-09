Bateram o sino do Hélio

Pois é, o todo absoluto Hélio dos Anjos, que bradava nas entrevistas coletivas que o Paysandu praticamente era dele, foi demitido na madruga pós-jogo. Mesmo com toda experiência, jamais imaginou que cairia. Hélio se achava tão absoluto, que nove jogos sem vencer pareciam normais para ele. Sua última coletiva foi desastrosa, inclusive acusando o executivo de falta de caráter e de ter relacionamento nocivo com empresários. Hélio dos Anjos sendo Hélio dos Anjos, que o mercado conhece, mas por aqui se cria, em virtude da dificuldade dos dirigentes.

Duas contas para pagar

Ao demitir o executivo Ari Barros, e agora a comissão técnica de Hélio dos Anjos, quebrando o contrato que iria até dezembro, deixa o Paysandu com duas contas altas para pagar. Os profissionais não querem abrir mão de um centavo e até o parcelamento não está sendo aceito. O Paysandu não assinou a minuta ainda de acordo com o Ari, mesmo já passando 30 dias do que foi acordado. Hélio dos Anjos será outro que o Paysandu tentará negociar e sabe que o treinador, se não engolir a demissão, vai endurecer o jogo. O retorno do Ari só será possível se umas cabeças rolarem na Curuzu. Mas será que o Paysandu faria isso?

Remo em mais uma decisão

O Remo em 2024 jamais chegou para um jogo tão confiante e vivendo um momento de empolgação interna e com o seu torcedor. Amanhã, em São Paulo, tem gente que confia na vitória e um passo grande para o acesso. O Remo tomou perdeu por 1 a 0 do São Bernardo nesse ano, mas amanhã os donos da casa vão encontrar um Leão bem diferente. O clima no clube durante a semana também foi o mais leve e empolgante dos últimos meses e o grau de confiança aumentou e muito. Até Papelim, que afirmou em todas as esquinas de Belém que ficará só até dezembro, já pensa na possibilidade de cumprir três anos de contrato.

Apito final

“Oi filho! Durma com Hélio dos Anjos. Até mais meus fregueses, lembrando que títulos e camisa não entram em campo.” O perfil do Amazonas publicou esse texto após vencer o Paysandu na Curuzu. Que fase chegamos!

Sempre apoiei a ideia de que a encarnação no futebol é válida, que quem perde tem que aguentar, mas aqui não estou para falar em encarnação! Uma coisa é o torcedor encarnar, a outra é a instituição ter postura de torcedor.

Uma coisa é certa, o Amazonas nunca será rival do Paysandu e muito menos do Remo. Para que isso aconteça, talvez demore uns 100 anos. Agora, ganhar da dupla Re-Pa é possível. É um jogo e não trajetória.