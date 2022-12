A praga das quartas de final

Infelizmente, a seleção brasileira parou mais uma vez nas quartas de final. O time errou em tudo que era melhor e mais uma vez, quando testados de verdade no mundial, voltou para casa. Agora vão aparecer muitos culpados, mas fico com somente um, o palestrante técnico Tite. Surreal, quem ainda acredita nos seus contos de fada. O treinador brasileiro errou na convocação, errou na escalação quando colocou time reserva e, contra a Croácia, mostrou que não sabe substituir. O Tite conseguiu o milagre de ficar no cargo 8 anos, sendo um personagem ilusório.

Eu vi, ninguém me contou.

Aqui no Carar, todas as entrevistas que o Tite concedeu, somente a que ele disse que o Neymar iria jogar contra a Coréia do Sul, não tiramos de proveito sequer uma fórmula de ganhar o mundial. Com frases de impacto, muito mais para a sua leitura humana, esqueceu que o futebol é feito também, de “malandragem”, de palavrão e até esculacho. Mas não, o Tite estraga grupo, com a postura de só mais um e não treinador. Futebol nunca foi família, futebol tem vaidades e precisa ter estratégia. Qual foi a da seleção?

Neymar sozinho sempre

No dia que o Neymar pisou na seleção, até talvez a sua despedida em copa, a seleção sempre foi dependente sim dele. Mas ele nunca vai conseguir jogar por todos. Na hora que a coisa apertou, era dele a bola, era ele que chamava o jogo. Incompreensível, como não foi ele, batedor oficial, que não abriu a cobrança de pênalti. Nesse ponto não precisava do palestrante Tite, aí faltou o Neymar se posicionar. Saímos de mais uma copa, nos pênaltis, sem o Neymar ter batido. Sinceramente, foi a Copa talvez mais fácil de ganhar. Ninguém é largamente favorito.

Apito final

Uma questão até diminui essa dor do torcedor, em relação a seleção brasileira. Temos muitos jovens, que podem nos dar o título no futuro. Já sentiram o frio na barriga, de jogar um mundial.

Lamento pelo Tiago Silva e pelo Marquinhos, pela eliminação brasileira. Os dois estavam muito focados, são gigantes na zaga, mas quis o destino que a bola desviasse no Marquinho.

Perder nos pênaltis não permite culpar quem errou. Permite sim responsabilizar, quem não fez a estratégia correta. A seleção do Tite teve a soberba de achar que ganharia a qualquer hora.

São cinco copas seguidas com o Brasil passando vergonha. Penso que sair para a Croácia, empatamos com os 7 a 1 da Alemanha. A Croácia só cozinhou o jogo. Aprendeu com Camarões?