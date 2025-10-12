Zaynaza? Internautas apontam semelhança entre Zaynara e Imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Durante a semana do Círio de Nazaré 2025, uma curiosa discussão ganhou destaque nas redes sociais: a semelhança entre a cantora paraense Zaynara e a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A comparação, que já havia surgido em anos anteriores, voltou com força total este ano e gerou desde memes até reflexões sobre representatividade.

Nas redes sociais, internautas se divertiram com a comparação. "Falaram que a Zaynara é a cara da Nossa Senhora de Nazaré e agora eu não consigo ver nenhuma imagem da Nazinha sem lembrar dela", publicou um usuário no X (antigo Twitter). Outro brincou: "Indo ver o Círio de Zaynara de Nazaré".

VEJA MAIS

Natural de Cametá, no nordeste do Pará, Zaynara é uma das vozes em ascensão da nova música paraense. Ela é conhecida por unir pop e ritmos regionais e ficou famosa com os hits “Sou do Norte” e “Quem Manda em Mim”.

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorre as ruas de Belém durante a principal procissão do Círio. Criada no século XX, a imagem foi feita especialmente para as procissões, a fim de preservar a imagem “original” — aquela encontrada, segundo a tradição, por Plácido.

Mas, afinal, a comparação faz sentido?

Segundo historiadores, de 1793 até 1906, a imagem usada no Círio era a chamada “original”, feita de madeira, com 28 cm de altura, em estilo barroco. Ela representa Nossa Senhora como uma mulher portuguesa, branca, com os cabelos caindo sobre o ombro direito.

Já a Imagem Peregrina, segundo um artigo publicado pela Amazônia Latitude, foi criada a pedido da Igreja, com traços mais próximos da população amazônica. A pesquisadora Mízar Bonna, citada na publicação, analisa essa mudança: “O rosto do Menino Deus desgastado, um loirinho europeu, nos trouxe, na imagem nova, um rostinho de garoto amazônida, com forte cabeleira escura, olhos empapuçados, nariz redondinho. E Nossa Senhora, pele morena e feições um pouco mais bonitas do que o da imagem do Plácido, assim como parecendo mais jovem, mais perto da idade que Nossa Senhora tinha quando Jesus estava com dois anos, a Senhora-Jovem de Nazaré”.

A pesquisa destaca que houve uma intenção clara de representar Maria e Jesus com os traços das mulheres e das crianças da Amazônia, especialmente com elementos indígenas.