Vistoria na corda da Trasladação e Círio 2024 é realizada neste sábado (28)

Neste sábado (28/9), a partir das 15h, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e a Guarda de Nazaré (GNSN) iniciaram a tradicional vistoria na corda que será utilizada nas procissões do Círio e da Trasladação em 2024. A revisão ocorreu após a retirada da corda da Estação Padre Luciano Brambilla, onde estava guardada desde a chegada a Belém, e o deslocamento para o Colégio Santa Catarina de Sena.

A 15 dias do segundo domingo de outubro, ápice da festividade nazarena, está sendo feita uma checagem minuciosa de detalhes importantes, como as argolas, nós e estações da corda. A equipe também faz a medição dos 800 metros totais para garantir que todas as partes estejam em perfeitas condições para as procissões.

VEJA MAIS

Ao término da vistoria, os 400 metros da corda que serão utilizados na Trasladação serão devolvidos à Estação Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré, onde permanecerão até a romaria noturna do dia 12 de outubro. Já os 400 metros que serão usados na grande procissão do Círio serão enviados ao Armazém 1 da Estação das Docas, onde ficarão em exposição até a madrugada do dia 13 de outubro, data da grande procissão.