VÍDEO: Religiosos de matriz africana prestam homenagem à Imagem Peregrina durante o Traslado

Na manhã desta sexta-feira (11), teve início o aguardado Traslado para Ananindeua e Marituba, dando continuidade às festividades do Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Brasil. Embora o evento seja amplamente reconhecido como uma festa católica, a festa é inclusiva e reúne fiéis de diversas religiões. Durante a romaria, integrantes de religiões de matriz africana prestaram uma homenagem especial à imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

Enquanto a berlinda passava pela BR-316, um grupo de umbandistas, localizado em Ananindeua, acenou com bandeiras estampadas com as imagens de orixás e aplaudiu a passagem da santa.

A sincretização entre as religiões de matriz africana e o catolicismo é um fenômeno histórico no Brasil. Alguns orixás são associados a santos católicos, criando um sincretismo religioso que se manifesta até os dias de hoje. Na Umbanda, Nossa Senhora de Nazaré é frequentemente associada à orixá Oxum, conhecida como rainha da água doce, dona dos rios e cachoeiras. Confira a localização em tempo real da Berlinda.

Mudanças no Traslado Ananindeua-Marituba

Uma das mudanças no trajeto de 2024 acontecerá na BR-316, no trecho em que antigamente era feito o retorno próximo a um hospital particular e que agora será em frente ao posto UBN, no quilômetro 6 da BR-316.

A segunda alteração será na avenida Dom Vicente Zico, na Cidade Nova V. Já a terceira e última alteração no traslado Ananindeua-Marituba acontecerá no bairro Icuí-Guajará, onde será feita uma nova parada da procissão: na Paróquia Ascensão do Senhor, que passa a integrar a visita da Imagem.

Antes, a procissão seguia pela rua Santa Fé e entrava na Jovelina Carneiro. A partir deste ano, a berlinda não entrará na Jovelina, seguindo na Santa Fé e entrando na avenida Professor Amintas Pinheiro, a rua da nova Orla. E, posteriormente, a romaria segue para a avenida Independência, como já era tradição.