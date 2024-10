Traslado: Imagem Peregrina passa pelo Entroncamento e segue em direção à BR-316

Na manhã desta sexta-feira (11), teve início o aguardado Traslado para Ananindeua e Marituba, dando continuidade às festividades do Círio de Nazaré. A berlinda saiu da Basílica Santuário por volta das 8h, acompanhada por milhares de romeiros que se dirigem à próxima etapa da romaria. Por volta das 10h20, a Imagem Peregrina passou pelo Entroncamento e pelo Shopping Castanheira, avançando em direção à BR-316.

Acompanhe a cobertura do Traslado Ananindeua-Marituba no OLiberal

Este ano, o percurso totaliza 52,3 quilômetros e deve ser percorrido em cerca de 10 horas. Contudo, o trajeto apresenta desafios, especialmente devido a obras na BR-316, que podem impactar a fluidez da procissão. Confira a localização em tempo real da Berlinda.

Além disso, o percurso deste ano sofreu um acréscimo de 2,7 km em relação ao ano passado, tornando-o o mais longo entre todas as romarias do Círio.

Mudanças no Traslado Ananindeua-Marituba

Uma das mudanças no trajeto de 2024 acontecerá na BR-316, no trecho em que antigamente era feito o retorno próximo a um hospital particular e que agora será em frente ao posto UBN, no quilômetro 6 da BR-316.

A segunda alteração será na avenida Dom Vicente Zico, na Cidade Nova V. Já a terceira e última alteração no traslado Ananindeua-Marituba acontecerá no bairro Icuí-Guajará, onde será feita uma nova parada da procissão: na Paróquia Ascensão do Senhor, que passa a integrar a visita da Imagem.

Antes, a procissão seguia pela rua Santa Fé e entrava na Jovelina Carneiro. A partir deste ano, a berlinda não entrará na Jovelina, seguindo na Santa Fé e entrando na avenida Professor Amintas Pinheiro, a rua da nova Orla. E, posteriormente, a romaria segue para a avenida Independência, como já era tradição.

Percurso do Traslado para Ananindeua-Marituba

Data: 11 de outubro, sexta-feira

Saída: Basílica Santuário de Nazaré (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1300 - Nazaré. Belém, Pará)

Horário de início: 8h

Previsão de chegada: 18h

Percurso:

Avenida Nossa Senhora de Nazaré; Rua Magalhães Barata; Almirante Barroso; BR-316; Passagem São Benedito; Passagem Jarbas Passarinho; Rodovia Transcoqueiro; Rodovia Mário Covas; 3 Corações; Praça da Bíblia; Estrada da Providência; Travessa WE-16; Rua da Providência; Avenida Dom Vicente Zico; Travessa SN-3; Travessa WE-31; Avenida Doutor Nonato Sanova; Travessa WE-32; Travessa SN-19; Avenida Dom Vicente Zico; Travessa WE-53; Avenida Milton Taveira; Travessa WE-68; Travessa SN-21; Travessa WE-72; Travessa SN-23; Travessa WE-75; Travessa SN-24; Avenida Arterial 5-A; Estrada do Icuí Guajará; Rua Santa Fé; Avenida Professor Amintas Pinheiro; Avenida Independência; Avenida Arterial 5-A; Avenida Rio Solimões; Estrada do Curuçambá; Rua Claudio Sanders; BR-316.

