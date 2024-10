De joelho e com chupeta do filho, mulher paga promessa na Trasladação

Em um ato de fé e devoção, a romeira Alice Penna chamou a atenção durante a Trasladação, neste sábado (12) ao cumprir sua promessa de forma emocionante. De joelhos e segurando a chupeta de seu filho com um terço, a mulher percorreu parte do trajeto da procissão, comovendo fiéis e espectadores que acompanhavam o cortejo.

“[Essa chupeta] é referente ao meu filho que nasceu se 7 meses, com baixo peso e várias complicações, e a minha mãe (Nossa Senhora de Nazaré). Me tirou da Santa Casa, após 32 dias. Hoje meu filho está bem de saúde, não ficou com nenhuma sequela e estou agradecendo à minha mãe por essa benção”, disse.

