Vencedoras do Concurso de Redação do Círio 2025 são premiadas na Casa de Plácido

Enquanto ocorre o show de abertura do Círio de Nazaré 2025, a Casa de Plácido está sendo palco da premiação das vencedoras do 31º Concurso de Redação do Círio. O momento celebra a criatividade e a devoção das estudantes que escreveram os melhores textos sobre a festividade nazarena deste ano, além do papel incentivador e orientador de seus professores.

As premiadas são:

1º lugar (notebook) : Beatriz Pimentel Garcia, 17 anos, 3º ano do Colégio Ideal Augusto Montenegro (Belém). Professora orientadora: Amanda Cristina Coelho Pessoa.

2º lugar (tablet) : Fernanda Gabryella Leal Queiroz, 17 anos, 3º ano do Colégio Santa Catarina de Sena (Belém). Professora orientadora: Arlete Santos.

3º lugar (smartphone): Isabella Rayane dos Santos Neri, 3º ano da EEEM Madre Celeste (Ananindeua). Professor orientador: Reinaldo José Sagica.

Homenagens a patrocinadores e apoiadores do Círio

Após a premiação, o evento segue com homenagens a instituições e empresas patrocinadoras do Círio 2025. Os apoiadores recebem diplomas de reconhecimento e broches exclusivos, em agradecimento pela contribuição para a realização do 233º Círio de Nazaré.

O momento é reservado a convidados.