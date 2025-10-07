Capa Jornal Amazônia
Vencedoras do Concurso de Redação do Círio 2025 são premiadas na Casa de Plácido

O momento celebra a criatividade e a devoção das estudantes que escreveram os melhores textos sobre a festividade nazarena deste ano

O Liberal
fonte

Vencedoras do Concurso de Redação do Círio 2025 são premiadas na Casa de Plácido. (Foto: Rosana Pinto | Ascom DFN)

Enquanto ocorre o show de abertura do Círio de Nazaré 2025, a Casa de Plácido está sendo palco da premiação das vencedoras do 31º Concurso de Redação do Círio. O momento celebra a criatividade e a devoção das estudantes que escreveram os melhores textos sobre a festividade nazarena deste ano, além do papel incentivador e orientador de seus professores.

As premiadas são:

  • 1º lugar (notebook): Beatriz Pimentel Garcia, 17 anos, 3º ano do Colégio Ideal Augusto Montenegro (Belém). Professora orientadora: Amanda Cristina Coelho Pessoa.
  • 2º lugar (tablet): Fernanda Gabryella Leal Queiroz, 17 anos, 3º ano do Colégio Santa Catarina de Sena (Belém). Professora orientadora: Arlete Santos.
  • 3º lugar (smartphone): Isabella Rayane dos Santos Neri, 3º ano da EEEM Madre Celeste (Ananindeua). Professor orientador: Reinaldo José Sagica.

Homenagens a patrocinadores e apoiadores do Círio

Após a premiação, o evento segue com homenagens a instituições e empresas patrocinadoras do Círio 2025. Os apoiadores recebem diplomas de reconhecimento e broches exclusivos, em agradecimento pela contribuição para a realização do 233º Círio de Nazaré.

O momento é reservado a convidados.

