Dom Alberto Taveira anuncia construção do Centro Cultural Nossa Senhora de Nazaré

Durante a cerimônia oficial de abertura do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025, realizada na noite desta terça-feira (7), o arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, destacou a grandiosidade da festividade e anunciou um passo histórico para a devoção mariana no Pará: a assinatura do documento que garante o início da construção do Centro Cultural Nossa Senhora de Nazaré. O termo foi assinado pelo governador do Estado, Helder Barbalho, e pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine.

Em seu pronunciamento, Dom Alberto lembrou que o Círio é um momento de evangelização e fé que ultrapassa fronteiras, reunindo devotos de todas as partes do Brasil e até de outros países.

“Estamos realizando o 233º Círio de Nazaré, um evento organizado pela diretoria da Festa e pela Arquidiocese de Belém, através do Santuário Mariano Arquidiocesano, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, com a finalidade de evangelizar o povo católico e devoto de Nossa Senhora, vindo de todo o território nacional e de outros países”, afirmou o arcebispo emérito.

O momento solene contou com a presença do prefeito de Belém, Igor Normando; da vice-governadora, Hana Ghassan; do bispo auxiliar de Belém, Dom Paulo Andreolli; do pároco da Basílica Santuário, padre Cavalcante; e do diretor do Círio, Antônio Sousa.

Dom Alberto também ressaltou que o Círio é tradicionalmente celebrado no segundo domingo de outubro e se estende por 15 dias, sendo considerado uma das maiores manifestações religiosas do mundo.

O prefeito de Belém, Igor Normando, falou sobre a emoção de vivenciar o Círio e a importância de cuidar da cidade.

“Seguramente esse vai ser o Círio mais emocionante da minha vida. A mensagem que eu posso deixar é que a gente precisa amar a nossa cidade, cuidar da nossa cidade, ter orgulho da nossa cidade e pedir que Nossa Senhora de Nazaré possa abençoá-la cada vez mais”, disse.

O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine, destacou que o início da festividade marca o encerramento de uma longa etapa de preparação, tanto logística quanto espiritual.

“A abertura do Círio de Nazaré 2025 marca então o término da preparação. Até agora, nós preparamos, já é uma longa preparação, não só de organização, de logística, de grupos e assim por diante, mas é também uma preparação espiritual feita de muitos grupos que receberam a visita da imagem, as famílias que se preparam espiritualmente. Terminamos a preparação, agora vivemos o Círio de Nazaré”, declarou.

Dom Julio também reforçou o chamado à oração. “Eu gostaria de convidar a todos os peregrinos, romeiros, promesseiros, devotos de Nossa Senhora de Nazaré, que de fato continuem nesse clima de oração. De fato, se trata de um encontro pessoal. E o encontro pessoal só é possível com a oração”, comentou.

Em sua primeira celebração do Círio como arcebispo titular de Belém, Dom Julio compartilhou sua emoção diante da experiência. “Esse ano foi de muitas emoções. Primeiramente, tivemos o falecimento do Papa Francisco, a eleição do Papa Leão XIV e também foi nesse contexto que se deu também a minha transferência, minha nomeação como arcebispo coadjutor e, agora, como arcebispo de Belém do Pará. E é uma grande emoção, de fato, poder celebrar pela primeira vez o Círio de Nazaré. É, para mim, uma expectativa muito grande. Todos falam, mas nada melhor do que viver, nada melhor do que participar pessoalmente”, festejou.

O diretor da Festa de Nazaré, Antônio Sousa, destacou que o Círio é fruto do esforço coletivo de milhares de pessoas movidas pela fé. "Hoje, um dia muito especial, a abertura oficial do Círio de Nazaré 2025, uma obra de Deus que está sendo construída desde o anúncio do seu tema, ‘Maria, Mãe e Rainha de toda a criação’, em outubro de 2024. Tudo foi preparado com muito cuidado e zelo, por milhares de mãos que se unem com o seu objetivo: a evangelização", declarou.

Ele também reforçou o papel transformador do Círio. “Todos os anos sentimos isso, principalmente quando se aproxima a grande procissão. A cidade de Belém se prepara para receber milhões de promesseiros. Ninguém mede esforços para viver esse momento com Nossa Senhora e seu filho Jesus", reconheceu.

Antônio lembrou ainda dos voluntários, dos apoiadores públicos e privados e da importância de que o apoio financeiro e institucional à festa seja guiado pela gratidão. “Esses investimentos e serviços não devem visar apenas publicidade, mas sim ser expressão de gratidão a Deus. A gratidão deve ser o distintivo do cristão, como nos ensinou o saudoso Papa Francisco. Se formos portadores de gratidão, o mundo também se tornará melhor", refletiu.