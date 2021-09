Varanda de Nazaré: Confira os famosos que virão a Belém para o Círio

Durante live nesta sexta-feira (24) em @oliberal, uma das cantoras mais famosas da "terrinha", Fafá de Belém, contou que se prepara para realizar as ações de mais uma "Varanda no Círio de Nazaré", projeto que celebra a cultura paraense em meio a maior manifestação de fé do mundo. E a "Varanda" volta este ano após edição virtual em 2020, por conta da pandemia

E uma das informações mais aguardadas pelo público é a lista com os famosos que participarão do evento, que já contou, por exemplo, com o Padre Fábio de Melo, o jornalista e apresentador Zeca Camargo, a atriz Nivea Maria e a modelo Caroline Ribeiro. Em 2021, estarão presentes a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, a chef de cozinha Katia Barbosa (Mestre do Sabor), a jornalista e apresentadora esportiva Glenda Kozlowski, a ex-atleta da seleção brasileira de vôlei, Virna e a mãe do brother do BBB-21, Gil do Vigor, dona Jaciara. Fafá adiantou que outros cinco nomes chegarão e aguarda suas confirmações.

Celebridades no Círio Glenda Kozlowski Reprodução Instagram Katia Barbosa Djamila Ribeiro Reprodução Instagram Jacira, mãe do Gil do Vigor Virna Piovezan Fafá de Belém Divulgação

Volta de Fafá aos palcos

Além das gravações, convidadas e lives, haverá noites presenciais no Theatro da Paz, nos dias 6 e 7 de outubro, com o show “Foi Assim: a música de Paulo André e Ruy Barata”, uma das maiores emoções deste ano para Fafá de Belém. O evento marcará o retorno de Fafá aos palcos.

“Ano passado não fizemos show por causa da pandemia. Então, voltar a fazer o Theatro da Paz, é forte e emocionante, principalmente por ser um show dedicado a dois grandes músicos da cultura paraense”, diz a cantora. Tomando todas as medidas de precaução.

Fafá pretende brindar o público com um repertório selecionado com muito carinho, que vai da toada ao carimbó, passando pela cumbia, bolero e as grandes canções. “Faremos um mergulho na obra de Paulo André e Ruy Barata. Eles são os autores paraenses mais frequentes na minha obra. Quando explodiu ‘Foi Assim’, meu primeiro sucesso romântico, e virou um hino, fomos ficando cada vez mais próximos. De lá pra tem muita coisa. E estou muito emocionada, porque a minha história na música se mistura com a deles", comenta.

Homenagem a Cláudio Rendeiro, o Epaminondas Gustavo

Outro momento marcante, no dia 8 de outubro, será a realização do Sarau em homenagem a Cláudio Rendeiro, o saudoso Epaminondas Gustavo, com transmissão ao vivo do Parque da Residência. No dia 9 de outubro será transmitido a live Círio Fluvial com Fafá de Belém, e no dia 10, a cantora também fará um Rito de Fé no coreto do Parque da Residência, ao vivo.