Traslado para Ananindeua: romaria atinge metade do percurso previsto de 52,3 km

Dos 52,3 km totais do trajeto do Traslado para Ananindeua e Marituba, por volta das 14h, pouco mais de 26 km já foram percorridos, representando metade da procissão. A chegada da romaria na Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, no conjunto Cidade Nova, em Ananindeua, completa 50% do percurso previsto pela Diretoria de Festa de Nazaré (DFN).

Acompanhe a transmissão do Círio 2024 ao vivo.

Ao passar pela igreja, a santa foi saudada por dezenas de fiéis. A chegada da Imagem contou com uma chuva de papel picado e de confetes, que envolveram todos que acompanhavam a passagem. Sob o cântico de músicas marianas, fiéis louvaram a Virgem de Nazaré com muito entusiasmo quando a Berlinda se aproximou.

Cidade Nova

Ainda na Cidade Nova 8, na Paróquia Divino Espírito Santo, crianças foram carregadas para se aproximarem da Imagem Peregrina. Já na parada em frente ao Santuário Santa Rita de Cássia, na Cidade Nova 5, uma pessoa que usa cadeira de rodas foi carregada para se aproximar da santa.

Previsão

O esperado é que a mais longa das 14 romarias da quadra nazarena finalize às 18h, com chegada na Igreja Matriz de Ananindeua. A berlinda saiu da Basílica Santuário por volta das 8h, acompanhada por milhares de romeiros. Ao longo dessas horas, a procissão deve envolver cerca de um milhão e quinhentas mil pessoas, ainda segundo a DFN.

Após passar pela Paróquia do Amparo, na travessa SN-13, a procissão segue pelas demais ruas dos bairros do Coqueiro, em outros trechos da Cidade Nova; Icuí-Guajará; Paar; Guajará; Curuçambá; Maguari; e Centro. É por conta dessa ia ao encontro dos fiéis que a procissão é considerada uma das mais democráticas das peregrinações.

Esta também é a primeira procissão com a Imagem Peregrina de Nazaré vestida com o novo manto. A procissão é realizada desde 1992 e é a maior de todas as romarias do Círio. O trajeto, empresas, órgãos públicos, instituições, condomínios residenciais e vários devotos prestam homenagens a Nossa Senhora de Nazaré.