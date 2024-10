Traslado: Imagem Peregrina passa pela Rodovia Mário Covas e é recebida com celebrações pelos devotos

Na manhã desta sexta-feira (11), teve início o aguardado Traslado para Ananindeua e Marituba, dando sequência às festividades do Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Brasil. No início da tarde, por volta das 13h, a Berlinda, que leva a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, passou pela Rodovia Mário Covas, atraindo a atenção e a devoção de centenas de fiéis.

Devotos, ansiosos pela passagem da imagem, se reuniram ao longo da rodovia para celebrar e pedir bênçãos. A emoção tomou conta do ambiente, com orações e cânticos. Após deixar a rodovia, a imagem e pela Avenida Três Corações, passando pela Praça da Bíblia e continua seu trajeto pela Estrada da Providência. Confira a localização em tempo real da Berlinda.

Este ano, o percurso total de 52,3 quilômetros, que deve ser percorrido em cerca de 10 horas, ganhou um acréscimo de 2,7 km em relação ao ano anterior, reafirmando a grandiosidade deste evento religioso.

O Traslado é a segunda das 14 romarias oficiais do Círio e é conhecido por ser o mais longo entre todas. A chegada à Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua, está prevista para as 18h.

