Traslado para Ananindeua e Marituba faz parada para abençoar pacientes do hospital Ophir Loyola

Por volta das 8h20, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, seguindo o percurso do Traslado para os municípios de Ananindeua e Marituba, fez uma parada estratégica em frente ao Hospital Ophir Loyola, ponto tradicional de homenagens à padroeira dos paraenses e referência no tratamento de pacientes oncológicos no Pará.

Recebida por fiéis, funcionários e pacientes, a imagem da santa foi retirada da berlinda e apresentada a quem estava aguardando, sob muitos aplausos, registros e dedicatórias emocionantes.

O retorno para a berlinda foi marcado por inúmeras mãos erguidas e gritos de adoração, representando, tradicionalmente, a busca por bênçãos e agradecimentos por graças alcançadas.

O Traslado de Nossa Senhora de Nazaré tem previsão de durar cerca de dez horas, e contará com mais 3 pontos de paradas: Shopping Castanheira; na Universidade da Amazônia (Unama); e nas paróquias e na Igreja Matriz de Ananindeua.