Traslado para Ananindeua: Imagem Peregrina recebe homenagens na Unama BR

Completando pouco mais de 15 km do Traslado para Ananindeua, nesta sexta-feira (11), a Imagem Peregrina chegou por volta das 11h30 na Universidade da Amazônia (Unama) campus BR, na rodovia BR-316, para receber homenagens e reuniu multidões. A parada na instituição já é uma tradição e é realizado há mais 18 anos. Neste ponto, a procissão se encaminha para quase metade do trajeto.

Além da comunidade acadêmica, como professores, alunos e demais colaboradores da universidade, moradores de bairros do entorno também se reuniram - como tradicionalmente acontece - para saudar a Rainha da Amazônia durante a passagem na instituição. A reitora da Unama, professora Betânia Fidalgo, também estava presente na programação.

Em meio a uma chuva de papel picado, a santa foi recebida com muita alegria e com muita música. Desde cedo, um coral entoava cânticos marianos para animar os fiéis. Após a parada na Unama, que durou em torno de 50 minutos, a Imagem Peregrina seguiu pelas ruas de Ananindeua, por volta das 12h, indo ao encontro dos devotos nos mais diversos bairros do município da Região Metropolitana.