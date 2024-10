Traslado para Ananindeua e Marituba: entenda as mudanças devido às obras na BR-316

O Traslado para Ananindeua e Marituba começou na manhã desta sexta-feira (11), com a berlinda saindo da Basílica Santuário às 8h, acompanhada por uma multidão de romeiros. Este ano, o percurso de 52,3 quilômetros, que deve ser percorrido em cerca de 10 horas, traz algumas dificuldades devido a obras na BR-316. Confira a localização em tempo real da Berlinda.

Acompanhe a cobertura do Traslado Ananindeua-Marituba no OLiberal

O trajeto, que é o mais longo entre todas as romarias do Círio, sofreu um acréscimo de 2,7 km em relação ao ano passado. De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Salim Junes, os romeiros precisarão estar atentos a pontos críticos entre os km 6 e km 9, que exigirão atenção especial.

"Temos desníveis de pista e alguns objetos estáticos na via que podem causar acidentes. É essencial que consigamos passar com segurança, sem que nenhum incidente ocorra", alertou o inspetor. A PRF contará com um aumento de 10% no efetivo dos agentes, totalizando 110 profissionais, que atuarão na segurança do evento.

O inspetor ainda compartilhou recomendações de segurança para os romeiros: “É importante buscarem locais seguros, preferencialmente fora da via, e evitem transitar no meio das motocicletas e viaturas. Manter distância é crucial”, alertou.

Inspetor Salim Junes, da PRF (Foto: OLiberal)

A PRF, que participa pela 33ª vez do evento, implementou mudanças no percurso, incluindo a alteração do retorno que agora ocorrerá em frente ao posto UBN, no quilômetro 6 da BR-316, e novas paradas na Paróquia Ascensão do Senhor, em Icuí-Guajará. A romaria também seguirá pela Avenida Professor Amintas Pinheiro, ao invés da Rua Jovelina Carneiro, como era tradicional.

Além das dificuldades, Salim Junes expressou sua emoção ao participar deste evento: “Sou paraense, e fazer parte de tão perto dessa festividade é uma grande honra”. O Traslado, que reúne milhares de devotos de Nossa Senhora de Nazaré, segue seu curso pelas ruas de Belém em direção à Igreja Matriz de Ananindeua, celebrando a fé e a devoção da comunidade.

Mudanças no Traslado Ananindeua-Marituba

Uma das mudanças no trajeto de 2024 acontecerá na BR-316, no trecho em que antigamente era feito o retorno próximo a um hospital particular e que agora será em frente ao posto UBN, no quilômetro 6 da BR-316.

A segunda alteração será na avenida Dom Vicente Zico, na Cidade Nova V. Já a terceira e última alteração no traslado Ananindeua-Marituba acontecerá no bairro Icuí-Guajará, onde será feita uma nova parada da procissão: na Paróquia Ascensão do Senhor, que passa a integrar a visita da Imagem.

Antes, a procissão seguia pela rua Santa Fé e entrava na Jovelina Carneiro. A partir deste ano, a berlinda não entrará na Jovelina, seguindo na Santa Fé e entrando na avenida Professor Amintas Pinheiro, a rua da nova Orla. E, posteriormente, a romaria segue para a avenida Independência, como já era tradição.

Percurso do Traslado para Ananindeua-Marituba

Data: 11 de outubro, sexta-feira

Saída: Basílica Santuário de Nazaré (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1300 - Nazaré. Belém, Pará)

Horário de início: 8h

Previsão de chegada: 18h

Percurso:

Avenida Nossa Senhora de Nazaré; Rua Magalhães Barata; Almirante Barroso; BR-316; Passagem São Benedito; Passagem Jarbas Passarinho; Rodovia Transcoqueiro; Rodovia Mário Covas; 3 Corações; Praça da Bíblia; Estrada da Providência; Travessa WE-16; Rua da Providência; Avenida Dom Vicente Zico; Travessa SN-3; Travessa WE-31; Avenida Doutor Nonato Sanova; Travessa WE-32; Travessa SN-19; Avenida Dom Vicente Zico; Travessa WE-53; Avenida Milton Taveira; Travessa WE-68; Travessa SN-21; Travessa WE-72; Travessa SN-23; Travessa WE-75; Travessa SN-24; Avenida Arterial 5-A; Estrada do Icuí Guajará; Rua Santa Fé; Avenida Professor Amintas Pinheiro; Avenida Independência; Avenida Arterial 5-A; Avenida Rio Solimões; Estrada do Curuçambá; Rua Claudio Sanders; BR-316.

