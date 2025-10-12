Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: Trânsito já está liberado próximo a Catederal da Sé

Após a saída da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré, acompanhada pelos devotos, as ruas da capital começam a liberar a passagem de veículos

Gustavo Vilhena*
fonte

Rua 16 de Novembro já está com o trânsito fluindo normalmente. (Saul Anjos/O Liberal)

Após a passagem da berlinda que leva a imagem de Nossa Senhora de Nazaré para a Basílica Santuário pela cidade de Belém, algumas ruas começam a ser liberadas para o trânsito de veículos. Nas proximidades da Catedral da Sé, na Cidade Velha, a rua 16 de Novembro com a Padre Champgnat já está com trânsito fluindo normalmente.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

VEJA MAIS

image Círio 2025: 'Essa santinha me acompanha há 12 anos', diz devota agradecendo por cura de câncer
Fiéis compartilham histórias de conquistas e superações

image Círio 2025: fiéis já aguardam a chegada da Berlinda na Praça Santuário
A Grande Procissão de Nazaré começou na Catedral de Belém e é finalizada na Basílica-Santuário

TRÂNSITO

Alguns fiéis já aguardam a chegada da berlinda, que ainda está na Grande Procissão, na Praça Santuário. Estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas participam da celebração que, após a chegada na praça, continua com a missa. A procissão, que reúne promesseiros e devotos, iniciou na Catedral de Belém e encerra na Basílica-Santuário. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio 2025

TRÂNSITO
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda