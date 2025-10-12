Círio 2025: Trânsito já está liberado próximo a Catederal da Sé
Após a saída da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré, acompanhada pelos devotos, as ruas da capital começam a liberar a passagem de veículos
Após a passagem da berlinda que leva a imagem de Nossa Senhora de Nazaré para a Basílica Santuário pela cidade de Belém, algumas ruas começam a ser liberadas para o trânsito de veículos. Nas proximidades da Catedral da Sé, na Cidade Velha, a rua 16 de Novembro com a Padre Champgnat já está com trânsito fluindo normalmente.
Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.
VEJA MAIS
Alguns fiéis já aguardam a chegada da berlinda, que ainda está na Grande Procissão, na Praça Santuário. Estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas participam da celebração que, após a chegada na praça, continua com a missa. A procissão, que reúne promesseiros e devotos, iniciou na Catedral de Belém e encerra na Basílica-Santuário.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA