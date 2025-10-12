Círio 2025: 'Essa santinha me acompanha há 12 anos', diz devota agradecendo por cura de câncer

O Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do país, é também um momento de reencontros, agradecimentos e histórias de fé. Entre os devotos que acompanharam a procissão neste domingo (12) está a professora Marcela, moradora de Belém, que participou do Círio para agradecer por conquistas recentes e por uma graça recebida.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

VEJA MAIS

“Eu tenho essa santinha que já me acompanha há 12 anos. Este ano consegui me mudar para minha casa e, meses depois, descobri um câncer no rim. Vim aqui porque já fiz a cirurgia e ocorreu tudo bem. Estou aqui pagando a minha promessa”, contou.

A devota acompanhou a procissão desde a Catedral da Sé, acompanhada da sobrinha, levando consigo a imagem da santa que, segundo ela, representa anos de fé e proteção. “Que Nossa Senhora nos abençoe, nos dê muita saúde e que, no ano que vem, estejamos aqui novamente”, disse emocionada.