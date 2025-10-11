Capa Jornal Amazônia
Tons de rosa marcam a berlinda na romaria rodoviária do Círio 2025 e celebram o amor materno

Decoração transmite delicadeza e acolhimento da fé mariana

Decoração da berlinda transmite afeto e acolhimento (Ivan Duarte | O Liberal)

O tom rosa foi o elemento central da decoração da berlinda rodoviária de Nossa Senhora de Nazaré, no Círio deste ano. A escolha representa a feminilidade, a ternura e o amor materno, também associados a imagem de Nossa Senhora. A composição floral, cuidadosamente elaborada, traz uma paleta que vai do rosa suave ao pink intenso, simbolizando o acolhimento da mãe que abraça todos os seus filhos.

Entre as espécies utilizadas estão pinóquios rosa, anastácias rosa, bocas de leão e orquídeas pink, que se destacam pela harmonia das cores e pela delicadeza das formas. A escolha das flores e das tonalidades reflete a intenção de transmitir uma mensagem de afeto e união, valores profundamente ligados à devoção mariana.

Com isso, a decoração da berlinda neste Círio não apenas embeleza o trajeto da procissão, mas também reforça o simbolismo espiritual do momento: o amor incondicional e a presença acolhedora de Nossa Senhora, traduzidos pela cor rosa que, neste ano, domina a celebração.

