Sespa vai monitorar covid-19 e ocorrências de outras doenças durante o Círio 2021

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou esta segunda-feira (4) que vai reforçar o monitoramento da covid-19 e de outras doenças e agravos que ocorrerem durante a quadra nazarena. A atenção será feita em parceria com as secretarias municipais de saúde de Belém e de Ananindeua, a partir da próxima quarta (6). A ação chamada Monitoramento de Evento de Massa Círio 2021 durará até 25 de outubro.

A ação contará também com quatro pontos de coleta para exame de covid-19, instalados no Aeroporto Internacional de Belém, Terminal Rodoviário de Belém, Porto Hidroviário de Belém e Praça da Basílica Santuário (antigo Centro Arquitetônico de Nazaré, CAN), sob a responsabilidade do Laboratório Central do Estado (Lacen-PA), uma vez que a pandemia ainda não acabou e a capital paraense receberá visitantes e turistas de diversas partes do estado, Brasil e até do mundo.

Todas as notificações das unidades de saúde, postos de atendimento e da própria população serão registradas no Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Pará (Cievs) por meio de um link, para que sejam tomadas as medidas de controle de forma imediata.

No Cievs, uma equipe vai monitorar as notificações e verificar o que está acontecendo, conforme foi feito na ação semelhante realizada em 2019, quando ainda não havia a covid-19. Naquele ano, os eventos mais frequentes durante o Círio foram dor de cabeça, dor muscular, enjoo e pequenos traumas (luxações). Já no pós-Círio, começaram a surgir os casos de doenças infecciosas, tais como diarreia, infecção respiratória e outras.

Para esse monitoramento, a Sespa contará com o trabalho de cerca de 200 profissionais de diversos setores da Diretoria de Vigilância em Saúde e 1º Centro Regional de Saúde. “Com esse monitoramento específico, conseguimos manter a vigilância tanto da covid-19 quanto de outras doenças e agravos que podem se proliferar numa aglomeração intensa de pessoas”, avalia o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho. “Queremos monitorar e detectar oportunamente os eventos de saúde pública relacionados a esse evento de massa, que é o Círio de Nazaré”, detalha a diretora de Epidemiologia da Sespa, Daniele Nunes.

A vice-diretora do Lacen-PA, Valnete Andrade, ressalta que, além de coordenar a coleta de amostras nesses pontos, o Laboratório Central ficará na retaguarda para todas as doenças e agravos que ocorrerem durante o Círio e não apenas para covid-19.

O ponto de coleta do aeroporto é o mesmo que já está funcionando, mas com mais profissionais durante o Círio. "Vamos fazer testagem pelo método RT-PCR das pessoas que transitarem por esses locais. Na verdade, elas vão ser abordadas pelos profissionais de Vigilância Sanitária Municipal e Estadual para participarem da testagem”, explicou Valnete Andrade.

A meta de cada ponto é fazer pelo menos, 200 coletas por dia, pois a capacidade instalada do Lacen-PA para a realização diária de análises está elevada em função do avanço da vacinação contra a covid-19 e queda do número de casos da doença no Pará.

Veja onde a testagem ocorre



Os pontos de testagem de covid-19 no terminal rodoviário e no porto hidroviário funcionarão diariamente das 8h às 17h; no CAN das 16h às 22h e no aeroporto 24 horas por dia. O link para notificação de doenças e agravos é o seguinte: Notificação de Doença ou Agravos durante o Círio 2021 (com informações da Agência Pará).