Confirmada a programação do Círio; Imagem peregrina vai sobrevoar Belém no domingo

Sem procissões presenciais no dia do 229º Círio, a imagem peregrina da Virgem de Nazaré vai fazer um sobrevoo pela cidade no dia 10 de outubro. A programação final oficial foi anunciada nesta sexta-feira (24), pela Diretoria da Festa de Nazaré, em entrevista coletiva.

No dia 10, a primeira missa será às 7h, na Catedral Metropolitana de Belém, seguida de uma homenagem da Esquadrilha da Fumaça. O sobrevoo deve começar às 8h30 e então, às 11h, o trajeto de helicóptero será o mesmo do próprio Círio. A missa final do dia será às 12h.

Assista como foi o bastidor da apresentação da programação do Círio:

A programação do sábado (9) começa às 10h30, com missa na Basílica Santuário e segue com a descida da imagem original da Virgem de Nazaré do Glória, altar-mor, às 11h30. A Esquadrilha da Fumaça fará uma homenagem à santa. Às 18h, a Missa da Trasladação será fechada ao público, mas transmitida. A Berlinda será decorada em uma live, às 19h30.

O Traslado para Ananindeua e Marituba costumava reunir dezenas de milhares de pessoas e, indiretamente, podia mobilizar quase tanta gente como as duas romarias principais (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

A única romaria que ainda mantém algo da programação original do Círio antes da pandemia é o Traslado para Ananindeua e Marituba. Porém, diferente de como essa procissão costumava ser, a população não pode acompanhar. O trajeto também tende a ser mais rápido, para evitar aglomerações.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL CÍRIO 2021

Semana do Círio

► 05/10: Missa solene de Abertura do Círio 2021 na Basílica Santuário, seguida de concerto musical com a Amazônia Jazz Band na Praça Santuário (18h);

► 07/10: Missa solene na Basílica Santuário para Apresentação do Manto 2021 (18h).

► 08/10: Missa solene na Basílica Santuário (06hs) e Traslado da Imagem Peregrina para Marituba e Ananindeua, em Carro Berlinda sob a condução da Polícia Rodoviária Federal, com retorno a Belém por volta das 12h.

► 09/10: Pregação na Basílica Santuário (10:30hs); Descida da Imagem Original do Glória (11:30); Homenagem da

Esquadrilha da Fumaça a Nossa Senhora de Nazaré (16:30h); Missa da Trasladação no Colégio Gentil (18h,

fechada ao público); e Live de Decoração da Berlinda (19:30h).

► 10/10: Missa solene na Catedral da Sé (07hs); Homenagem da Esquadrilha da Fumaça a Nossa Senhora de Nazaré (8h); Sobrevoo da Imagem Peregrina sobre a cidade (08:30hs); Percurso do Círio em sobrevoo (11:00hs); e Missa Solene na Basílica Santuário (12h).

Eventos Prévios e Paralelos

► 10/09/2021: Instalação de 02 (dois) Carros de Promessas na Praça Santuário, onde permanecerão até oencerramento da Festividade, em 24/10/2021.

► 01/10/2021 a 26/10/2021: Abertura do Arraial de Nazaré, no Estacionamento da Basílica Santuário, com aproximadamente 30 (trinta) estandes e 01 (um) palco para apresentações musicais.

► 11 a 23/10/2021: Exposição da Berlinda na Praça Santuário com visitação da Imagem Peregrina, de 08 às 21hs; e Projeto LUZ QUE NOS GUIA 2021 – iluminação e decoração da Praça Santuário.

► 24/10/2021: Missa de Encerramento na Basílica Santuário e Espetáculo de Encerramento c/Vídeo Maping na fachada da BSN e fogos de artifício (18h).

► 25/10/2021: Subida da Imagem Original ao Glória e Missa alusiva ao Recírio (7h).