Romaria da Juventude sai da Pedreira em direção a Basílica Santuário

Na tarde deste sábado (19) jovens das paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém, lotam as ruas de Belém com a 22ª Romaria da Juventude, que esse ano tem o lema "Em oração com a Virgem de Nazaré, a juventude avança com fé". Com aproximadamente duas horas de procissão, a Imagem de Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorre pelos bairros de Belém.

Amanda Santos, coordenadora do grupo de jovens da Paróquia de São Raimundo, do Umarizal, acompanha há mais de cinco anos a procissão e fala sobre a emoção e importância dessa romaria. “É uma grande oportunidade para os jovens demonstrarem sua fé em Nossa Senhora. A nossa juventude precisa disso, dessa alegria”, disse emocionada.

Representando o bairro da Cremação, o Grupo de Jovens da Paróquia de São Miguel Arcanjo também foi às ruas homenagear Nossa Senhora.

Priscila Silva é integrante do grupo e conta que participa do cortejo há pelo menos 15 anos. Ela revela que o grupo se organiza com antecedência para irem todos juntos até o ponto de saída da Imagem Peregrina.

Ela completa dizendo que, além de ser a procissão mais esperada por eles, este é um momento de muita felicidade e gratidão. “A gente vem pedir, mas graças a Deus temos mais a agradecer”, conclui.

A Romaria é uma das duas procissões oficiais que todos os anos tem um percurso diferente e uma das mais animadas. Neste ano, o cortejo saiu do Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na Pedreira, com chegada à Praça Santuário.