Romaria da Juventude leva mais de 60 mil jovens em procissão neste sábado (19/10)

Na tarde deste sábado (19), jovens das paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém lotaram as ruas da capital para a 22ª Romaria da Juventude. Este ano, o evento teve como lema “Em oração com a Virgem de Nazaré, a juventude avança com fé”. A procissão percorreu bairros importantes da cidade com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, movida pelas orações e da alegria dos mais de 60 mil jovens que foram à ruas, com fé e devoção.

A concentração teve início às 15h, com uma missa celebrada por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro da Pedreira. Jovens de diferentes paróquias estavam ansiosos para dar início à caminhada, que seguiu um trajeto especial, partindo da avenida Pedro Miranda e passando por vias como as travessas Lomas Valentinas e Antônio Barreto, até chegar à Praça Santuário, em Nazaré, por volta das 18h. Ao fim da procissão, foi realizada uma segunda missa, presidida por Dom Vilson Basso, Bispo de Imperatriz (Maranhão), que também é presidente da Comissão Pastoral para a Juventude da CNBB.

Jovens romeiros

Amanda Santos, coordenadora do grupo de jovens da Paróquia de São Raimundo, no bairro do Umarizal, participa da Romaria da Juventude há mais de cinco anos e expressou a emoção de vivenciar mais um ano desse evento tão significativo. “É uma grande oportunidade para os jovens demonstrarem sua fé em Nossa Senhora. A nossa juventude precisa disso, dessa alegria. Cada vez que venho, me sinto renovada”, disse Amanda, visivelmente emocionada, ao acompanhar a imagem da Santa pelo trajeto.

O Grupo de Jovens da Paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Cremação, também marcou presença na romaria. Priscila Silva, que participa do grupo há 15 anos, conta que, para eles, este é um dos momentos mais aguardados do ano. “A gente se organiza com bastante antecedência para estarmos todos juntos. É um momento muito especial para o nosso grupo e para a nossa fé. Além de ser a procissão mais esperada por nós, é um momento de muita felicidade e gratidão. A gente vem pedir, mas graças a Deus temos mais a agradecer”, revelou Priscila, com um sorriso no rosto, enquanto caminhava ao lado dos amigos.

Além da grande mobilização dos jovens, o evento contou com uma decoração especial do carro berlinda, que foi preparada pela artista Simone Cosme. A ornamentação, cheia de cores e detalhes delicados, destacou-se ao longo do percurso, chamando a atenção dos fiéis que acompanhavam o cortejo nas calçadas e nas janelas dos prédios.

Desde a sua primeira edição, em 2001, a Romaria da Juventude se consolidou como uma das principais procissões que antecedem o Círio de Nazaré, crescendo em participação a cada ano. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), cerca de 60 mil jovens participaram desta edição, fortalecendo o vínculo da juventude com a fé e destacando a importância dos jovens na evangelização. “A juventude é um pilar fundamental na Igreja e, através de momentos como este, podemos fortalecer a caminhada espiritual dos jovens e prepará-los para o futuro”, afirmou José Augusto Rodrigues, um dos membros da DFN, ao comentar sobre a importância do evento.

A Romaria da Juventude é também uma oportunidade para promover a conscientização sobre temas relacionados à juventude, como o papel dos jovens na sociedade e na Igreja. “Essa procissão nos lembra que os jovens são fundamentais para a renovação da fé e para a continuidade do trabalho evangelizador”, destacou Dom Vilson Basso durante a missa final, dirigindo suas palavras aos milhares de jovens presentes.