O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Quer contar sua história de fé e devoção a Nossa Senhora de Nazaré? Saiba como!

Devotos podem enviar vídeos ou textos com testemunhos de fé para os canais oficiais do Círio

O Liberal
fonte

A 233º edição do Círio de Nazaré acontecerá no próximo domingo (12). (Foto: Paulo C. Fernandes)

Os fiéis que desejam compartilhar suas histórias de amor e devoção a Nossa Senhora de Nazaré têm um espaço especial para isso. A Diretoria da Festa de Nazaré está recebendo testemunhos em vídeo ou por escrito, nos quais os devotos podem relatar graças alcançadas e experiências de fé ligadas à Rainha da Amazônia.

Para participar, o devoto deve gravar um vídeo pessoal, apresentando-se com nome completo e cidade e Estado de origem. Em seguida, é importante declarar autorização para a divulgação do conteúdo nos canais oficiais do Círio de Nazaré. Após a introdução, o participante pode relatar livremente sua história ou milagre alcançado por intercessão de Nossa Senhora.

Os vídeos serão analisados pela equipe responsável pela comunicação da festa e, após aprovação, ficarão disponíveis para acesso público nas plataformas digitais do Círio. A organização reforça que a autenticidade e originalidade dos relatos serão preservadas em todas as publicações.

Também é possível enviar por escrito

Quem preferir, pode redigir seu testemunho em formato de texto. Nesse caso, o arquivo deve ser produzido em Word e encaminhado seguindo as mesmas orientações: identificação completa, autorização de uso e relato detalhado da graça recebida.

A iniciativa reforça o espírito de comunhão e partilha que marca o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil. Por meio dos testemunhos, os devotos ajudam a espalhar a mensagem de fé, esperança e amor que inspira milhões de pessoas todos os anos.

