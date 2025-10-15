Círio de Nazaré: qual o salmo e o Evangelho para esta quarta-feira (15)?

Na semana após o Círio de Nazaré, a liturgia desta quarta-feira (15) traz uma mensagem de fé, confiança e discernimento espiritual. O Salmo Responsorial e o Evangelho do dia, indicados no portal do Círio de Nazaré, convidam os devotos a fortalecerem a esperança no Senhor e a praticarem a verdadeira justiça, com amor e coerência entre fé e atitudes.

Salmo Responsorial (Sl 61[62], 2-3.6-7.9)

O Salmo desta quarta-feira reforça o chamado à confiança em Deus, que recompensa a cada um conforme suas obras:

- Senhor, pagais a cada um, conforme suas obras. - Senhor, pagais a cada um, conforme suas obras. - Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação! Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza, onde encontro segurança! - Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação! Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza, onde encontro segurança! - Povo todo, esperai sempre no Senhor, e abri diante dele o coração: nosso Deus é um refúgio para nós! s!

Evangelho (Lc 11,42-46)

O Evangelho segundo São Lucas apresenta uma dura advertência de Jesus aos fariseus e mestres da Lei, que valorizavam mais as aparências e os rituais do que a justiça e o amor divino. Cristo os repreende por se preocuparem com formalidades externas, enquanto negligenciam o essencial do Evangelho: a compaixão e a verdade.

- Aleluia, Aleluia, Aleluia. - Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. -Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: 42 "Aí de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. 43 Aí de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, e de serdes cumprimentados nas praças públicas. 44 Aí de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber". 45 Um mestre da Lei tomou a palavra e disse: "Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós!" 46 Jesus respondeu: "Ai de vós também, mestres da Lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo". — Palavra da Salvação. — Glória a vós, Senhor.

Reflexão

O Evangelho desta quarta-feira convida os fiéis a uma vida de fé autêntica, em que a prática da justiça e do amor esteja acima das aparências religiosas. No contexto do Círio de Nazaré, a leitura inspira os devotos a viverem a devoção a Nossa Senhora com humildade, solidariedade e compromisso com o próximo — valores que refletem o verdadeiro espírito cristão.