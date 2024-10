Procissão da Festa chega à Basílica após duas horas de romaria neste sábado (26/10)

Após duas horas pelos bairros do centro de Belém, a Procissão da Festa chegou à Praça Santuário, próximo das 19h, deste sábado (26/10), em Belém.

A Imagem Peregrina foi retirada da berlinda e conduzida até o altar central pelo padre Pe. Francisco Cavalcante, pároco da Basílica Santuário. A romaria chegou à Praça Santuário com a missa das 18h acontece no local, e quem já estava, recebeu a Imagem Peregina com aplausos e forte emoração.

Neste sábado, cerca de 3 mil devotos acompanharam o cortejo, que acontece há 110 anos na capital paraense. A procissão é a terceira mais antiga e a peníltima romaria dos 15 dias da Festividade de Nazaré, na capital paraense.

Tradicionalmente, a Procissão da Festa ocorre no segundo domingo de outubro, após a Grande Procissão, mas este ano ela aconteceu neste sábado (26/10), excepcionalmente, por causa do 2º turno das Eleições Municipais deste domingo (27/10).

A última romaria do Círio 2024 é o Recício na próxima segunda-feira (28/10).