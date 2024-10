Próximo das 18h30, a Procissão da Festa fez uma parada solene na frente do Hospital Beneficente Portuguesa, na avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro do Umarizal, e juntos, caminhantes e devotos rezaram a oração Ave Maria na intenção das pessoas internadas na casa de Saúde.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp