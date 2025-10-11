Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Presidente do Banco da Amazônia faz pedido a Nossa Senhora: 'Nos ajude nesse reecontro'

O banco inaugurou um novo espaço para reunir empregados, clientes e amigos para acompanhar a passagem da imagem peregrina da santa

O Liberal

O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, participou na noite deste sábado (11) da Transladação do Círio de Nazaré e destacou a importância do evento para a instituição. O banco inaugurou um novo espaço para reunir empregados, clientes e amigos para acompanhar a passagem da imagem peregrina da santa.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Anjos de Resgate abre o Círio Musical com turnê comemorativa de 25 anos de carreira]]

[[(standard.Article) Círio de Nazaré: quais cidades do Pará também celebram Nossa Senhora de Nazaré?]]

[[(standard.Article) Decoração floral do Círio exige cálculo minucioso e sensibilidade espiritual]]

“A gente tá aqui mais uma vez na Transladação. O Banco da Amazônia tem toda uma programação inserida dentro do contexto da festa do Círio. A gente começa com a gincana, tem arrecadação de alimentos, nós temos o jantar para arrecadar fundos para a Casa de Plácido”, explicou Lessa.

Segundo o presidente, a criação do espaço tem como objetivo proporcionar um momento de encontro e partilha entre as pessoas ligadas ao banco. “Hoje a gente está nesse novo espaço, oferecendo a possibilidade aos nossos empregados, clientes e amigos de estarem aqui confraternizando e vivendo esse momento do Círio, que é de união, integração e reencontro”, destacou.

Ele também aproveitou a ocasião para fazer um pedido especial à padroeira dos paraenses. “Peço a Nossa Senhora de Nazaré que nos ajude nesse reencontro, porque toda a sociedade está precisando se reencontrar — e esse é o momento propício pra isso”, completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nazaré

banco da amazônia

transladação
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda