Procissão segue sem a corda, afirma assessoria da DFN

A berlinda segue pela avenida Boulevard Castilho França em direção a Catedral Metropolitana de Belém, Catedral da Sé, na noite deste sábado (12). A procissão já percorre sem a corda, a qual começou a ser cortada no final da avenida Presidente Vargas, em frente a Companhia das Docas do Pará (CDP). De acordo com a assessoria de comunicação da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), às 22h30 a procissão já seguia sem a corda.

A equipe de O Liberal acompanhou um dos momentos do corte da corda, no final da avenida Presidente Vargas, onde as estações 4 e 5 foram cortadas. As estações 1,2 e 3 já estavam desmembradas, na ocasião, e logo em seguida a procissão já seguia sem corda.