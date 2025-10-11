Peregrina recebe imagem de Nossa Senhora e lembra da filha falecida: 'parecia minha filha'

A Trasladação do Círio de Nazaré, realizada na noite deste sábado (11), reuniu milhares de fiéis pelas ruas de Belém. Em meio à multidão, histórias de fé e emoção se repetem a cada esquina. Uma dessas histórias foi vivida por uma peregrina devota de Nossa Senhora de Nazaré, que recebeu uma imagem da santa de forma inesperada — um gesto que, para ela, teve um significado especial.

“Eu estava lá na Quintino sentada, displicente. Eu tenho uma filha que morreu, Jesus levou ela, e quando a moça se aproximou do meu rosto, parecia minha filha”, contou Elisabete Rocha, com os olhos marejados.

O encontro foi breve, mas marcante. “Quando fixei meu olhar, ela disse: ‘olha, Jesus mandou entregar essa imagem pra você’. Eu recebi de braços abertos e comecei a chorar, agradeci”, relatou a devota.

Com a imagem nas mãos, Elizabete lembrou de sua rotina de fé e das promessas que cumpre todos os anos durante o Círio. “Ela sabe o que fazemos, eu sou incansável, todas as noites eu saio pra peregrinar pelas casas. Pra mim é muito gratificante, tenho só que agradecer”, completou.