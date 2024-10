Oração para a Trasladação antes do Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré é uma das maiores festas religiosas do Brasil, realizada anualmente em Belém do Pará. Celebrado em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, o evento inúmeros fiéis que participam de procissões, missas e manifestações de fé.

A Trasladação, realizada no sábado anterior ao Círio, é um momento especial em que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é levada da Igreja de Nazaré até a Catedral Metropolitana. Essa cerimônia simboliza a preparação e a união da comunidade em torno da devoção, reforçando laços de fé e solidariedade entre os participantes.

Assim, uma oração pode ser feita para a Trasladação, pedindo fortalecimento da conexão espiritual, conforto e esperança dos fiéis com Nossa Senhora de Nazaré. Abaixo, veja uma oração para esse momento.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Deus Pai das luzes, que iluminai as trevas e a escuridão do tempo e de nossas vidas, vosso amor gerou e deu à luz vosso Filho por meio da Virgem Maria. Iluminai nossas mentes e corações com a luz de vosso Santo Espírito nessa trasladação, para que desejemos fazer o bem e caminhar na luz que é Cristo, vosso Filho, nossa luz e esperança, que Nossa Senhora de Nazaré traz nos seus braços, qual um de nós, teus filhinhos amados. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)