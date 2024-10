Oração da família para o almoço do Círio

O Círio de Nazaré é uma festa muito especial em Belém, onde mais de dois milhões de pessoas vão às ruas da capital do Pará celebrar Nossa Senhora de Nazaré. Um momento importante da festividade é o tradicional almoço do Círio, que ocorre sempre depois da grande procissão do segundo domingo de outubro. Nesse momento especial, amigos e familiares se reúnem para compartilhar uma refeição, geralmente com ingredientes típicos da região.

Fazer uma oração antes do almoço pode trazer mais união entre as pessoas e tornar o momento mais fraterno. A prece ainda ajuda a lembrar da importância do real significado do almoço e agradecer à Rainha da Amazônia, como também é carinhosamente chamada, por mais uma oportunidade de estar junto daqueles que amamos.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Fundo musical relaxante para orar

Oração

“Abençoai-nos, Senhor, por esta fraternidade que nos une nesse momento do Círio, nesse almoço fraterno e familiar, santo e dominical, que a vossa bondade e nosso esforço humano conseguem e que vós nos concedeis e vamos tomar e nos alimentar. Dai-nos saúde de corpo e alma para vos amar e repartir nosso pão com aqueles que nada têm nesse dia. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém.”

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)