Realizado pela primeira vez em 1793, o Círio de Nazaré é uma festividade religiosa que ocorre em Belém, onde mais de dois milhões de pessoas vão às ruas da capital do Pará, no segundo domingo de outubro, celebrar Nossa Senhora de Nazaré. Para além da grande procissão, o Círio é, ainda, uma extensa festividade no décimo mês do ano, com outras 13 romarias oficiais.

Chamado ainda de "Natal dos paraenses", o Círio muda completamente a cidade: o cheiro de maniçoba exala no ar; as casas com cartaz de Nossa Senhora; as romarias tomam conta das ruas e rio. Essa época é de renovação de fé e amor à Nossa Senhora, mãe do menino Jesus.

Finalizado com o Recírio, 15 dias após a maior procissão, o Círio de Nazaré deixa nos fiéis o sentimento de gratidão pelas bênçãos recebidas e pela oportunidade de vivenciar mais uma vez esse momento de profunda fé. Ao mesmo tempo, a esperança pela próxima edição já floresce, trazendo a expectativa de renovação espiritual e a certeza de que, no próximo ano, os laços de devoção se fortalecerão ainda mais

Abaixo, veja uma oração de agradecimento por mais um Círio de Nazaré.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Ó Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, bendito sois que nos concedestes, nessa terra de Nossa Senhora de Nazaré, que vislumbrássemos e participássemos de mais um Círio. Aumentai nossa fé, esperança e caridade, para que, a cada ano, amemos vossa Mãe, que nos destes por Mãe. Que o Círio de bênçãos, de amor e de ternura paire sobre nós e nossa cidade. Assim seja. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)