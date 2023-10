O tradicional Edifício Manoel Pinto abrigará a Casa Primor neste Círio; veja os detalhes

Um dos pontos históricos de Belém e ícone da arquitetura paraense, o tradicional Edifício Manoel Pinto abrigará a Casa Primor. O espaço instalado no quinto andar do prédio histórico está sendo preparado para receber jornalistas, influenciadores e convidados da marca durante a programação do Círio.

A Casa Primor busca valorizar a tradição do Círio, o almoço do domingo e a união das famílias paraenses em torno da mesa. Afinal a festa reúne estes que são os três territórios da marca: tradição, família e mesa farta. O local contará com uma cozinha show, uma sala de estar, uma sala de imprensa, além da varanda, com vista para um dos pontos mais disputados da passagem do cortejo. Uma equipe de mais de 20 profissionais de cenografia já começou a montagem. Inspirado na cultura paraense, o ambiente está sendo cuidadosamente decorado para receber os convidados.

A Casa Primor funcionará no sábado (07), durante a trasladação, e na manhã do domingo (08). A chef de cozinha Solange Saboia assina o menu do buffet. Ela também será responsável por uma aula show na tarde do sábado, para os jornalistas presentes.

Ainda no sábado, a Casa vai receber o historiador Michel Pinho, um dos principais estudiosos do Círio e conhecedor de curiosidades sobre o tradicional Edifício Manoel Pinto. Além disso, nos dois dias, o espaço contará com presença de diretores da margarina Primor que vem a Belém especialmente para acompanhar a festa.

Há mais de 5 anos presente no Círio, em 2023 a Primor participa de forma mais intensa da celebração. Além de uma campanha 360, com foco no consumidor, a marca investiu na instalação deste espaço voltado a atender as necessidades dos profissionais de comunicação que cobrem o evento.