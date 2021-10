Imagem 'gigante' de Nossa Senhora de Nazaré será iluminada no dia do Traslado

Na avenida Visconde de Souza Franco com Marechal Hermes, a esperada imagem luminosa 'gigante' de Nossa Senhora, com 20 metros de altura e 11 metros de largura, já está sendo montada. Serão milhares de lâmpadas de LED dando forma ao manto da santa. A iluminação da imagem acontecerá na sexta-feira (8), dia em que ocorrerá o Traslado para Ananindeua e Marituba, na região metropolitana. As informações foram divulgadas neste domingo (3) pela Prefeitura de Belém.

A novidade na iluminação da Doca para este ano é que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré vai estar em um dispositivo rotacional. Ou seja, ela vai ter um movimento giratório, como se estivesse abençoando o público que passa pelo local.

A administração municipal informou que a iluminação atenderá o trajeto da grande romaria e da trasladação, incluindo pontos como a Praça da Sé e as Avenidas Presidente Vargas e Nazaré, além da praça Santuário de Nazaré, praça da República e Praça dos Estivadores. Esses locais irão receber elementos decorativos e luminosos em diversos formatos e cores.

"Os postes que circundam o canal estarão todos decorados com elementos luminosos em formato de anjo e santa. As alegorias em forma de romaria com barcos, que ficam dentro do canal, vão ser dispostas como se estivessem navegando em direção à imagem de Nossa Senhora de Nazaré", diz a administração municipal.

“É uma grande satisfação da nossa administração contribuir para o clima festivo e religioso que toma conta da cidade nessa época, levando mais beleza, inovações, cores e luzes para as ruas da cidade”, disse o titular da Secretaria Municipal de Urbanismo, Deivison Alves.

Foram criadas ainda três estações luminosas, com adereços em formato de estrela cadente, cometa, santa iluminada, figura luminosa em forma da palavra Círio, figura luminosa em forma de conjunto de notas musicais, figura luminosa em forma de anjo e figura luminosa em forma de Sagrada Família. Elas vão ser instaladas na Praça dos Estivadores, na Praça da República e no Largo do Redondo.

Outra novidade para este ano também foi a iluminação da Praça Santuário de Nazaré. "Fizemos um projeto especial em parceria com a diretoria da Festa onde vamos ter um grande túnel iluminado, uma imagem da santa montada com lâmpadas de LED na entrada da praça e figuras luminosas em formato de santa e anjo nos postes”, detalha o diretor do departamento de Iluminação Pública da Seurb, Félix Negrão. “Estamos também trazendo grandes novidades para os moradores e turistas que visitam a cidade neste período".

Luzes em Icoaraci

O Distrito de Icoaraci também receberá da prefeitura uma iluminação temática para o Círio, na orla e no trapiche. Os adornos vão contemplar não só o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, mas também o aniversário de 152 anos e o próprio Círio do Distrito.

Veja programação de inauguração da iluminação temática do Círio de Nazaré:

05 de outubro – Inauguração da iluminação da Praça Santuário de Nazaré.

06 de outubro – Inauguração da iluminação do percurso do Círio

07 de outubro – Inauguração da iluminação do Distrito de Icoaraci.

08 de outubro – Inauguração da iluminação da Avenida Doca de Souza Franco.