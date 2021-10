Fiéis só entrarão na Basílica com cartão de vacinação completo

Foram divulgadas, neste domingo (3), as regras para que fiéis e visitantes possam entrar na Basílica Santurário de Nazaré, uma das igrejas mais visitadas durante a quadra Nazarena, em Belém.

Todos que quiserem ir ao local, seja para missas, seja para visitas, rezas, entre outras ocasiões, deverão, obrigatoriamente, apresentar o cartão de vacinação contra a covid-19 completo, ou seja, com as duas doses já aplicadas.

Confira as demais recomendações:

- Usar Máscara

- Higienizar as mãos com álcool

- Respeitar as orientações da equipe de acolhimento

Dentro da Igreja:

- Capacidade Reduzida;

- Manter sempre a máscara no rosto;

- Receber a Comunhão nas mãos;

- Evitar aglomerações.

VEJA MAIS