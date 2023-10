Círio 2023: Romaria Fluvial conduz mais de 400 embarcações; veja detalhes

Mais de 400 embarcações de todos os tipos e tamanhos navegaram pelas águas do rio Guamá na manhã deste sábado (7), acompanhando o percurso do Círio Fluvial, quarta romaria da Quadra Nazarena. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi levada do distrito de Icoaraci até a Escadinha do Cais do Porto, na Estação das Docas, percorrendo um total de 10 milhas marítimas, ou 18,5 quilômetros.

O navio que levava a imagem peregrina saiu de Icoaraci por volta de 9h, como previsto, e os primeiros barcos e jetskis começaram a ser vistos na Estação das Docas perto das 10h30. A estimativa é de que o Círio Fluvial tenha envolvido 50 mil pessoas, segundo a Diretoria da Festa. Na chegada do trajeto, fiéis aguardavam o fim da romaria e encheram ruas próximas à Escadinha, onde a imagem foi recebida com honras.

Autoridades participam do Círio Fluvial

Governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) esteve presente na romaria ao lado da esposa, Daniela Barbalho. “Que Nossa Senhora de Nazaré possa abrir seu manto e acolher todos os paraenses nesse momento de fé, de união, fraternidade e gratidão. Que a nossa padroeira, mãe querida, possa proteger o povo do Pará e os povos da Amazônia, e que possamos viver esse momento tão especial de fé”, declarou à reportagem do Grupo Liberal.

Quem também participou do Círio Fluvial foi o ministro do Turismo do governo federal, Celso Sabino (União Brasil). Ele lembrou que as festividades deste final de semana trazem centenas de milhares de pessoas à capital paraense e movimentam cerca de R$ 150 milhões na economia paraense. Segundo Sabino, a Pasta se fez presente na festa religiosa apoiando a iniciativa privada a partir de investimentos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur).

“[...] Esse evento que é considerado a maior festa católica do Brasil, conhecido também como Natal dos paraenses. Muito feliz por estar aqui mais uma vez recebendo essa contagiante emoção causada pelo povo paraense, hospitaleiro. A paz transcende o catolicismo, envolvendo também evangélicos que participam distribuindo água e apoiando os romeiros. Aproveitar para desejar um excelente Círio a todas as famílias paraenses”, destacou o ministro.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), também marcou presença na Escadinha do Cais do Porto.

Motorromaria

Logo após a chegada da romaria fluvial, teve início, por volta das 11h50, a Motorromaria. Nela, a Imagem Peregrina é conduzida em um carro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pela avenida Presidente Vargas e Nazaré, até o Colégio Gentil Bittencourt. A procissão encerra em cerca de uma hora, com uma bênção para os motociclistas. O percurso é de 2,5 quilômetros.