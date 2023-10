Círio 2023: Imagem Peregrina desembarca na Escadinha do Cais do Porto

A Imagem Peregrina já está em Belém onde ocorre a preparação para mais uma romaria, neste sábado (7). Após pouco mais de duas horas do “Círio das Águas” e 18,5 km percorridos, a santa desembarcou na escadinha do Cais do Porto, onde foi recebida por centenas de devotos.

Neste momento, embalada por canções e gritos do público de fiéis, a Imagem Peregrina recebe as honrarias e homenagens no Cais do Porto. Centenas de pessoas se posicionaram desde as primeiras horas de hoje para conseguir ver de perto a passagem da santa. No local, ocorre uma grande festa para celebrar esse momento especial do Círio 2023.