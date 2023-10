Círio 2023: devotos aguardam na escadinha do cais do Porto a chegada da Imagem Peregrina

Desde as primeiras horas deste sábado (7), centenas de devotos se posicionaram próximo a escadinha do cais do Porto, ao lado da estação das Docas, para acompanhar a chegada da Imagem Peregrina. Segundo a organização da festa de Nazaré, a previsão é que o percurso dure cerca de duas horas, desembarcando por volta de 11hs em Belém.

Os fiéis já estão na expectativa de conseguirem ver a Imagem Peregrina de perto. Na área próxima a escadinha, uma grande festa está ocorrendo, com louvores, orações e apresentações culturais.