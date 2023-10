Círio 2023: navio sai de Icoaraci e começa a Romaria Fluvial

Neste momento tem início o Círio Fluvial, a 4ª romaria da Quadra Nazarena. Durante o percurso, na manhã deste sábado (7), a romaria irá percorrer os trechos entre a Baía do Guajará e o Distrito de Icoaraci, até o Porto de Belém, na Escadinha da Estação das Docas. Segundo a Capitania dos Portos, cerca de 300 embarcações seguem no percurso junto à Imagem Peregrina.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Círio 2023: devota segue Nossa Senhora de Nazaré por gratidão à bênção dupla]]

[[(standard.Article) Círio 2023: Grande Romaria e abertura do Círio Musical; confira a programação deste domingo (8)]]

O Ferry Boat “Marechal Bittencourt”, do 8ª Batalhão de Suprimento de Selva (8º B Sup Sl), será um ponto de apoio à equipe de saúde. Momentos antes, a Imagem Peregrina participou da Romaria Rodoviária e ao chegar no Trapiche de Icoaraci, ocorreu uma missa com Dom Alberto Taveira.

Um efetivo de 1.095 militares do Exército Brasileiro reforçará a segurança dos romeiros e a fluidez durante o Círio Fluvial, Trasladação e a Grande Romaria, como divulgado pelo Comando Militar do Norte (CMN). Já a Marinha contará com mais de 600 militares atuando durante as peregrinações.