Missa da Trasladação termina com mensagem do Papa Francisco sobre o Círio de Nazaré

A missa que antecede a romaria da Trasladação, segunda maior procissão do Círio de Nazaré, iniciou às 16h30 e terminou às 17h40 deste sábado (12) na frente do colégio Gentil Bittencourt. Antes do término, a mensagem do Papa Francisco encaminhada a Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém, foi lida para os fiéis que estavam no local.

Antes do início da missa, as estações da corda foram colocadas nas ruas à espera da Trasladação. A expectativa é que mais de 2 milhões de pessoas estejam nas ruas de Belém acompanhando a segunda procissão mais importante do Círio de Nazaré. Após a celebração religiosa, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é colocada na berlinda para o início da procissão.

‘Ela é medianeira da graça’: Papa Francisco destaca valor de Nossa Senhora de Nazaré em mensagem sobre Círio

O Papa Francisco enviou a mensagem sobre a celebração do Círio de Nazaré, nesta sexta (11), ao arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. No texto, o pontífice destaca o desejo pela paz mundial, amparada pela mãe de Jesus Cristo, Maria de Nazaré.

“As multidões que se reúnem durante o Círio em torno da venerável da imagem da Senhora da Berlinda constituem um expressivo sinal de que o povo fiel vem pedir a benção à Santa Mãe de Deus, porque ela é mediadora da graça que brota sempre e apenas de Jesus Cristo”, afirmou na mensagem o Papa Francisco.

Para o representante máximo da Igreja Católica, os fiéis devem preservar na oração com Maria, uma vez que “este é o caminho seguro para o céu, nossa pátria.” O pontífice finalizou a mensagem desejando graça para todos os peregrinos do Círio de Nazaré, dando a bênção apostólica, e pediu para que os fiéis rezem por ele.