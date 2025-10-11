Capa Jornal Amazônia
Lula planeja presentear Papa Leão XIV com camisa temática do Círio de Nazaré

Na próxima segunda-feira (13), o chefe do Executivo terá um encontro no Vaticano com o papa

Ayla Ferreira*
O presidente Lula. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

Neste sábado (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva foram presenteados com camisas do Círio de Nazaré, entregues pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), durante uma visita ao Palácio do Alvorada. Na próxima segunda-feira (13), o chefe do Executivo terá um encontro no Vaticano com o papa Leão XIV, onde pretende entregar uma camisa temática da festividade como presente.

A procissão, que acontece neste domingo (12), é um dos principais símbolos da capital paraense, que será sede da COP 30. Em maio deste ano, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve na Itália e convidou o papa para participar da conferência. Na ocasião, Alckmin afirmou que o pontífice recebeu o convite “com muita simpatia”.

As comemorações atraem fiéis de todas as partes do Brasil para a capital paraense. Durante o período que acontece o Círio, estão previstos 461 voos comerciais e a movimentação de mais de 70 mil passageiros no Aeroporto Internacional de Belém. O número de viajantes representa um crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2024, quando o terminal registrou 63.596 viajantes.

(Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Círio 2025
